Такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы оценить техническое состояние теплоизоляции трубопроводов

12 мая 2025, 19:40, ИА Амител

Фото: kevin Baquerizo / unsplash.com

С 12 по 18 мая у части жителей Барнаула не будет горячей воды. Это необходимо для испытаний на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет, сообщили в пресс-службе СГК.

"Испытания, которые теплосетевое подразделение СГК проведет с 12 по 18 мая, помогут определить фактические тепловые потери, возникающие при эксплуатации трубопроводов. Это позволит разработать ряд мероприятий для качественного улучшения показателей работы тепловых сетей", – пояснили в компании.

Отмечается, что возобновлять подачу воды после испытаний будут постепенно. При наличии технической возможности подключать потребителей энергетики начнут раньше.

На весь период испытаний профильное подразделение компании усилит контроль за теплосетевым комплексом краевой столицы. С 12 по 18 мая горожане могут увидеть парение или выход воды на поверхность.

Напомним, изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили – это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.

Список домов, в которых отключат горячую воду с 12 мая / Источник: официальный сайт мэрии Барнаула

С 19 мая в Барнауле начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Все необходимые работы планируют завершить 11 августа. Ранее amic.ru подробно рассказывал, в каком порядке районы краевой столицы будут отключать от горячей воды.