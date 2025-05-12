В СГК объяснили, почему у некоторых жителей Барнаула до 18 мая не будет горячей воды
Такие испытания проводятся раз в пять лет, чтобы оценить техническое состояние теплоизоляции трубопроводов
12 мая 2025, 19:40, ИА Амител
С 12 по 18 мая у части жителей Барнаула не будет горячей воды. Это необходимо для испытаний на тепловые потери, которые проводятся раз в пять лет, сообщили в пресс-службе СГК.
"Испытания, которые теплосетевое подразделение СГК проведет с 12 по 18 мая, помогут определить фактические тепловые потери, возникающие при эксплуатации трубопроводов. Это позволит разработать ряд мероприятий для качественного улучшения показателей работы тепловых сетей", – пояснили в компании.
Отмечается, что возобновлять подачу воды после испытаний будут постепенно. При наличии технической возможности подключать потребителей энергетики начнут раньше.
На весь период испытаний профильное подразделение компании усилит контроль за теплосетевым комплексом краевой столицы. С 12 по 18 мая горожане могут увидеть парение или выход воды на поверхность.
Напомним, изначально отключить воду должны были в 1414 многоквартирных домах, 84 детских садах, 50 медучреждениях и на иных объектах. Однако позднее список сократили – это связано с необходимостью сохранить на станциях СГК заданную нагрузку по выработке электрической энергии, чтобы покрыть потребности рынка.
С 19 мая в Барнауле начнутся традиционные гидравлические испытания теплосетей, которые будут сопровождаться отключением горячей воды. Все необходимые работы планируют завершить 11 августа. Ранее amic.ru подробно рассказывал, в каком порядке районы краевой столицы будут отключать от горячей воды.
20:08:08 12-05-2025
То есть по контуру М-34 (ТЭЦ-3) горячую воду дадут 18 на один день, а 19 мая снова отключат до 2 июня? Или воды не будет с 12 по 2?
20:53:43 12-05-2025
У нас на малахова 33 тоже отключили хлтя нигде нет в списках.
Если так то это разгельдяйство.
00:21:16 13-05-2025
Горожане уже увидели "парение" в виде провалов асфальта, причём там,где были проложены новые трубы🙄
14:37:30 13-05-2025
На Молодёжной то же нет воды, хотя адреса нет в списке