Жителям поселка порекомендовали пить кипяченую воду

02 мая 2025, 22:15, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Хабаровском крае в поселке Высокогорном зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Роспотребнадзор установил, что источником заражения стала водопроводная вода. Об этом сообщает Transsibinfo.com.

"Жителям поселка рекомендовано пить только кипяченую или бутилированную воду. На водопроводных сетях проводятся дезинфекционные работы, взяты пробы воды для повторных анализов", – говорится в материале.

Специалисты организовали комплекс мер по борьбе с распространением инфекции, выдали предписания местной администрации, поставщику воды и руководителям образовательных учреждений.

Медики следят за здоровьем населения. В поселке предложили провести санитарную очистку, дезинфекцию и дератизацию территории, а также убрать несанкционированные свалки.