В Барнауле десятки частных домов лишились холодной воды из-за коммунальной аварии

По предварительным данным, специалисты устранят все повреждения к 20:30

02 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

Кран с водой / Фото: unsplash.com / Sasikan Ulevik

В Барнауле произошла коммунальная авария по адресу: проезд Гранитный, 41. В связи с этим некоторые жители города остались без холодной воды, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 89 мм. Холодное водоснабжение на время аварийно-восстановительных работ ограничили по следующим адресам:

пр-д Контурный, 53–61;

пр-д Гранитный, 27–60;

пр-д Лагерный, 30–56;

ул. Северо-Западная, 205–223, 256–270 (80 частных домов);

ул. Советской Армии, 121а;

ул. Северо-Западная, 121б (бойлерная).

Ориентировочно все неполадки устранят 2 апреля в 20:30.

Напомним, вечером 1 апреля жители Новоалтайска остались без воды из-за повреждения на центральном канализационном коллекторе. В социальных сетях очевидцы писали, что воду отключили в центре города и в микрорайоне Стройка около 17:00. Повреждения обещали устранить к 23:00 1 апреля. Однако утром 2 апреля в домовые чаты начала поступать информация о продолжении аварийно-восстановительных работ с 09:00. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Алтайского края.