Более 100 домов на весь день остались без холодной воды в Барнауле

Под отключение попали шесть улиц в Индустриальном районе

21 июня 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

Часть Индустриального района Барнаула осталась без холодной воды из-за повреждения водопровода по улице Сухэ-Батора, 3а.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты уже работают на месте коммунальной аварии. На время ремонта холодной воды нет по адресам:

ул. Малахова, 116;

ул. Кошевого, 1–19, 2–22;

ул. Громовой, 1–23, 2–32;

ул. Тюленина, 1–31, 2–28;

ул. Ядерная, 1–33;

ул. Сухэ-Батора, 3 (адм. здание).

В общей сложности под отключение попало 108 частных домов. Ориентировочное время устранения повреждения – 20:30.

Оставить заявку на подвоз воды и получить дополнительную информацию можно по телефонам контакт-центра водоканала 500-101 и 202-200.