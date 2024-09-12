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В Барнауле до октября изменятся трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты

Трамваи перестанут ходить в центре города из-за капитального ремонта путей на площади Октября

12 сентября 2024, 16:50, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города
Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города

В Барнауле в полночь 17 сентября начнется ремонт трамвайного переезда на площади Октября, в связи с чем будет закрыто движение и изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.

"Прошлый капитальный ремонт трамвайного переезда проводился в 2011 году. В настоящее время износ рельсового полотна на переезде значительный, что приводит к сходу вагонов. Реконструкция необходима, прежде всего, в целях обеспечения безопасности пассажиров. Завершить работы планируется до конца сентября", – отметили в МУП "Горэлектротранс".

Из-за работ на переезде будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина – от улицы Кулагина до проспекта Строителей, и проспекту Красноармейскому – от улицы Анатолия до проспекта Строителей в обоих направлениях.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

Трамвая № 1: станция Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – проспект Коммунаров (Депо № 1). Обратно тем же маршрутом.

Трамвай № 4: станция "Депо № 1" – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы. Обратно тем же маршрутом.

Трамвай № 7: станция "Депо № 3" – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – улица Челюскинцев – улица Анатолия – проспект Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон. Обратно тем же маршрутом.

Троллейбус № 1: Стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы. Обратно тем же маршрутом.

Троллейбус № 7: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Юрина – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина – площадь Баварина. От площади Баварина до улицы Взлетной без изменения схемы движения.

Автобусы № 1, 6, 10, 25, 35, 41, 53, 76, 144 при движении в сторону площади им. В.Н. Баварина будет организовано: проспект Ленина – проспект Строителей – разворот в районе дома № 14 по проспекту Строителей – проспект Строителей – проспект Ленина – далее по маршрутам. В обратном направлении без изменений схем движения.

В 2024 году капитально отремонтируют три трамвайных переезда: трамвайный узел проспект Красноармейский – улица Анатолия, переезд улица Балтийская – улица Попова и переезд на площади Октября.

Барнаул общественный транспорт Дорожный ремонт дорожное движение

Комментарии 9

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Гость

17:24:26 12-09-2024

ну правильно, как начался учебный год и полный транспорт едет в центр, так надо начать ремонт! молодцы! в августе не вариант было этим заниматься? опять не уехать будет 2 недели...

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Коля

19:09:03 12-09-2024

Гость (17:24:26 12-09-2024) ну правильно, как начался учебный год и полный транспорт еде... ты еще не знаешь всего свиздеца который будет когда тоннель под жд вокзалом рыть начнут, а уж про метро-трам и подавно район за районом по чуть чуть будут перекрывать улицы при строительстве метро

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Гость

09:13:28 13-09-2024

Коля (19:09:03 12-09-2024) ты еще не знаешь всего свиздеца который будет когда тоннель ... а какой там свиздец для общественного транспорта? он там не ходит... пусть роют на здоровье.. только этого не будет примерно никогда...

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Гость

22:34:45 12-09-2024

Получается, что едем до площади Октября, а потом пешком 30 - 40 минут.
Только сначала надо в эти автобусы протиснуться.
... Это опять толпа, опять давка. 🤦 💧

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Гость

09:12:19 13-09-2024

Гость (22:34:45 12-09-2024) Получается, что едем до площади Октября, а потом пешком 30 -... в том то и дело, что до площади Октября не доехать нормально - трамваи не будут туда ходить... три маршрута автобуса всех не довезут...

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Татьяна

23:58:03 12-09-2024

Ремонтировать надо,конечно,но уж слишком часто круто меняют транспортное передвижение по городу,доставляя людям настоящие мучения .Ремонтируют отдельными клочками,закрывая проезд по нескольку раз.Нельзя было подремонтировать,пока мост строили.

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Гость

06:34:50 13-09-2024

Прогуляетесь! За лето ж.пы наели, растрясете хоть немного!

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Гость

12:37:34 13-09-2024

А нельзя было отремонтировать, когда мост ремонтировали? Ведь дорожное движение там было минимальное.

Почему все всегда через одно место...

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Людмила

14:16:59 15-09-2024

У нас как всегда все делается через жопу, правительство края и города у нас жопоголовые, пока они будут рулить все так и будет, не пора ли найти им замену, за дрались, когда головой пользоваться , они общественным транспортом не получится, боже трамваи на помойку такие выбросить стыдно, такой хлам , улица видна ещё и надпись подарок от Москвы, просто смех , сквозь слезы.

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