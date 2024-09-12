В Барнауле до октября изменятся трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты

Трамваи перестанут ходить в центре города из-за капитального ремонта путей на площади Октября

12 сентября 2024, 16:50, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество транспорта города

В Барнауле в полночь 17 сентября начнется ремонт трамвайного переезда на площади Октября, в связи с чем будет закрыто движение и изменятся маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.

"Прошлый капитальный ремонт трамвайного переезда проводился в 2011 году. В настоящее время износ рельсового полотна на переезде значительный, что приводит к сходу вагонов. Реконструкция необходима, прежде всего, в целях обеспечения безопасности пассажиров. Завершить работы планируется до конца сентября", – отметили в МУП "Горэлектротранс".

Из-за работ на переезде будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина – от улицы Кулагина до проспекта Строителей, и проспекту Красноармейскому – от улицы Анатолия до проспекта Строителей в обоих направлениях.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

Трамвая № 1: станция Докучаево – улица Попова – проспект Космонавтов – проспект Калинина – улица Северо-Западная – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – проспект Коммунаров (Депо № 1). Обратно тем же маршрутом.

Трамвай № 4: станция "Депо № 1" – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь Свободы. Обратно тем же маршрутом.

Трамвай № 7: станция "Депо № 3" – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – улица Челюскинцев – улица Анатолия – проспект Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон. Обратно тем же маршрутом.

Троллейбус № 1: Стадион – улица Георгиева – улица 50 лет СССР – улица Сухэ-Батора – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы. Обратно тем же маршрутом.

Троллейбус № 7: улица Взлетная – улица Попова – улица Балтийская – улица Малахова – улица Юрина – улица Матросова – проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы – проспект Строителей – проспект Ленина – площадь Баварина. От площади Баварина до улицы Взлетной без изменения схемы движения.

Автобусы № 1, 6, 10, 25, 35, 41, 53, 76, 144 при движении в сторону площади им. В.Н. Баварина будет организовано: проспект Ленина – проспект Строителей – разворот в районе дома № 14 по проспекту Строителей – проспект Строителей – проспект Ленина – далее по маршрутам. В обратном направлении без изменений схем движения.

В 2024 году капитально отремонтируют три трамвайных переезда: трамвайный узел проспект Красноармейский – улица Анатолия, переезд улица Балтийская – улица Попова и переезд на площади Октября.