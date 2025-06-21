В Барнаул доставили модель, впавшую в кому в Китае
Алтайские специалисты уже проводят обследования
21 июня 2025, 11:55, ИА Амител
Впавшую в Пекине в кому модель Диану Галину доставили в Барнаул, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на мать 20-летней девушки.
По информации женщины, ее дочь из Китая привезли сначала в Благовещенск, затем на поезде в Новосибирск, а оттуда на реанимобиле доставили в Барнаул. Сейчас девушка находится в Краевой клинической больнице.
Алтайские врачи обследуют Диану. Новые сведения о ее состоянии могут появиться в понедельник, 23 июня.
Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. В феврале она прилетела из Алтайского края в Китай, чтобы пройти десятки кастингов. Но вскоре у нее произошел разрыв аневризмы головного мозга в пекинском отеле. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась.
В мае стало известно, что Диана начала дышать сама, но ее подключили к ИВЛ.
12:26:57 21-06-2025
ее бы в Новосибе оставить, там несколько больниц с сильными нейрохирургическими отделениями, а что местные эскулапы сделают? а ничего
15:43:35 21-06-2025
Не смешите. Ни разу не слышал об опытных врачах в Новосибирске. В Барнауле лично меня спасли дважды от смерти.
20:05:39 21-06-2025
Гость (15:43:35 21-06-2025) Не смешите. Ни разу не слышал об опытных врачах в Новосибирс...
Совсем что ли в голове пусто? От пьянки поди тебя откачивали.
21:05:57 21-06-2025
Гость (15:43:35 21-06-2025) Не смешите. Ни разу не слышал об опытных врачах в Новосибирс... В мешалкина вскрывают норм.
22:02:10 21-06-2025
В прошлом году нейрохирурги ККБ спасли мне жизнь. Трепанация черепа, операция на головном мозге. Восстановилась, работаю. Спасибо врачам и сестрам. Спасибо, Андрей Игоревич.
13:50:45 22-06-2025
слишком долго. дай Бог чтоб хоть видеть говорить когда-нибудь смогла. очень уж организм ослабленный, жаль конечно. Но пока вроде живая с помощью аппаратов, есть "надежда"
10:59:52 23-06-2025
пусть девочка выздоравливает!