В Барнаул доставили модель, впавшую в кому в Китае

Алтайские специалисты уже проводят обследования

21 июня 2025, 11:55, ИА Амител

Диана Галина / Фото: соцсети Дианы Галиной

Впавшую в Пекине в кому модель Диану Галину доставили в Барнаул, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на мать 20-летней девушки.

По информации женщины, ее дочь из Китая привезли сначала в Благовещенск, затем на поезде в Новосибирск, а оттуда на реанимобиле доставили в Барнаул. Сейчас девушка находится в Краевой клинической больнице.

Алтайские врачи обследуют Диану. Новые сведения о ее состоянии могут появиться в понедельник, 23 июня.

Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. В феврале она прилетела из Алтайского края в Китай, чтобы пройти десятки кастингов. Но вскоре у нее произошел разрыв аневризмы головного мозга в пекинском отеле. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась.

В мае стало известно, что Диана начала дышать сама, но ее подключили к ИВЛ.