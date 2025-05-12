Алтайская модель, впавшая в кому в Китае, начала дышать сама, но ее подключили к ИВЛ

У девушки снова началась пневмония

12 мая 2025, 17:28, ИА Амител

Диана Галина / Фото: соцсети Дианы Галиной

20-летняя алтайская модель Диана Галина, впавшая в глубокую кому в Китае, начала дышать сама, но медикам пришлось снова подключить ее к ИВЛ. Мама девушки, Татьяна Галина, рассказала "КП-Барнаул" о состоянии дочери.

Ранее amic.ru подробно рассказал историю Дианы. У жительницы Алтайского края, которая находилась за границей по работе, 25 февраля произошел разрыв аневризмы головного мозга. Девушка приехала в Пекин, где ей предстояло пройти десятки кастингов. До поездки на серьезные проблемы со здоровьем она не жаловалась. Почти три месяца Диана не приходит в сознание.

Мама модели рассказала, что на протяжении всего времени разговаривает с дочкой. Татьяна включала ей любимые песни и голосовые сообщения. По словам женщины, в Благовещенске в палате интенсивной терапии у девушки появились слабые рефлексы.

"Она стала моргать, реагировать на прикосновения, например, когда я ушко салфеткой протирала, повернула голову, когда ногти подстригала, дернула ножкой – все это рефлексы, просыпающиеся медленно, как врачи объяснили. Но при этом дочка все еще в глубокой коме – зрачки на свет не реагируют", – рассказала мать Дианы.

В апреле девушка начала дышать сама, но радость близких длилась недолго – несмотря на массажи и ЛФК, у Дианы снова началась пневмония.

"Теперь дочь опять перевели на ИВЛ. Врачи делают все, чтобы устранить опасные симптомы", – говорит Татьяна.

Напомним, в апреле из Благовещенска в алтайский Минздрав отправили письмо с предложением перевезти пациентку в Барнаул. Тогда медики согласились на транспортировку девушки, однако в настоящее время это невозможно из-за начавшейся пневмонии.