В Барнауле хотят отремонтировать историческую гимназию Будкевич за 137 млн рублей

Летом мэрия уже пыталась найти подрядчика на ремонт объекта, но тогда заявку никто не подал

02 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Проект реконструкции гимназии Будкевич / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет подрядчика, который отремонтирует объект культурного наследия – здание гимназии Будкевич на ул. Короленко, 96 / пр. Красноармейском, 14. На работы власти хотят потратить максимум 137,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Что сделает подрядчик?

Лот опубликовали 31 октября 2024 года. Заявки желающие смогут подавать до 19 ноября 2024 года, а итоги подведут 22 ноября. Работу подрядчик должен закончить до 21 ноября 2025 года. Контракт вступит в силу со дня заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Подрядчик должен будет пересобрать здание, отреставрировать кирпичную кладку стен цоколя, деревянные декоративные элементы фасадов, печку, балясины деревянной лестницы, лепной декор первого этажа из гипса, дверной проем (со двора), поставить новые оконные наличники, сделать эвакуационную лестницу и исторические оконные приямки по фасадам.

В доме нужно установить новые исторические слуховые окна, деревянные аттики на центральном фасаде и водосточную систему с историческими водосточными воронками. Деревянные перекрытия заменить монолитными, а деревянные оконные заполнения – деревянными со стеклопакетами. Вместо деревянных дверных блоков необходимо установить металлические с деревянными накладками.

Начаться работы должны с демонтажа. Необходимо демонтировать кровлю, водосточную систему, металлические конструкции, котлы, полы, разобрать башню, антресольный этаж, потолки, деревянные окна, двери, стены, перегородки, плинтусы и так далее. Второй этап – строительно-монтажные работы.

На последнем этапе компании-победителю нужно провести земляные работы и озеленение, положить дорожное покрытие из тротуарной плитки и бордюр тротуаров, сделать бетонную отмостку, водоотводной лоток, установить ограждение и малые архитектурные формы.

Гимназия Будкевич в Барнауле / Фото: amic.ru

Что это за здание?

Здание в 1905 году построила предпринимательница Эмма Лури, изначально оно предназначалось для офицерского клуба. С 1907 по 1915 год там располагалась гимназия бийской предпринимательницы Марии Будкевич. Более 300 учениц в ней изучали русский язык, литературу, языки, историю, географию, Закон Божий и другие предметы.

В 1912 году внешний вид здания изменили – там надстроили верхний этаж, а угловой эркер увеличили до двух этажей и завершили куполом и шпилем.

В 1915 году Эдуард и Мария Будкевич эмигрировали в Швейцарию, и гимназия стала государственной. В 1917 году учебное заведение прекратило существование, в 1920 году там открыли школу, затем объект передали военно-санитарному отделу губисполкома. После там была автошкола и обувная мастерская.

Здание считается выдающимся примером деревянного зодчества в Сибири и входит в список памятников архитектуры краевого значения.

Гимназия Будкевич в Барнауле / Фото: 2GIS

В каком состоянии памятник?

На данный момент у объекта есть значительные повреждения строительных конструкций крыши, перекрытий второго этажа и наружных стен после пожара 1996 года, когда крыша полностью сгорела. Также чердачное перекрытие находится в аварийном состоянии, фундамент и отмостка – в предаварийном состоянии, стены повреждены огнем и гниением, износ основных несущих конструкций превышает 60%. Такой же процент износа у конструкций межэтажных перекрытий, полов и внутренних стен здания.

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника определяется как аварийное. Аварийным эксперты называют и состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов, а также деревянных оконных и дверных заполнений. Эксперты фиксируют недопустимые деформации внутренних несущих стен здания с элементами усиления. Наблюдаются следы гниения внутренних стен и коррозии элементов усиления, причиной этого стало нарушение температурно-влажностного режима.

Напомним, что летом 2024 года власти уже пытались найти подрядчика, который отремонтирует здание гимназии Будкевич, но тогда сделать это не смогли. Желающим предлагали заплатить максимум 134,1 млн рублей. Однако заявку на проведение ремонта никто так и не подал.