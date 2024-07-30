Историческое здание гимназии Будкевич в Барнауле собрались реставрировать

На реконструкцию из краевого бюджета готовы потратить 134,1 млн рублей

30 июля 2024, 12:40, ИА Амител

Гимназия Будкевич в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле собрались реставрировать и приспособить для современного использования историческое здание гимназии Будкевич начала XX века, которое находится на ул. Короленко, 96 / пр. Красноармейский, 14. На это из бюджета Алтайского края власти намерены потратить максимум 134,1 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Какие работы проведут в здании?

Лот появился на портале 29 июля 2024 года. Заявки на него можно подавать до 16 августа, а итоги аукциона подведут 21 августа. Все работы должны быть завершены не позднее 30 сентября 2025 года. Контракт вступит в силу со дня его заключения и будет действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В ходе восстановления конструктивная схема здания изменится на каркасную. Его, по сути, пересоберут. Подрядчик отреставрирует кирпичную кладку стен цокольной части объекта, деревянные декоративные элементы фасадов (с заменой поврежденных на аналогичные), соединяющую два этажа печку, балясины деревянной лестницы, приведет в порядок разрушенный гипсовый лепной декор первого этажа, заделает дверной проем с дворовой части здания, заменит оконные наличники, смонтирует эвакуационную лестницу и исторические оконные приямки по фасадам.

В доме сделают исторические слуховые окна, деревянные аттики на центральном фасаде и водосточную систему с историческими водосточными воронками. Деревянные перекрытия заменят на монолитные, а деревянные оконные заполнения – на аналогичные деревянные со стеклопакетами. Деревянные дверные блоки заменят на металлические с деревянными накладками.

Проект реставрации гимназии Будкевич в Барнауле / Фото: из документации закупки

До 25 ноября 2024 года подрядчик должен будет заниматься демонтажем. Ему предстоит разобрать водосточную систему, котлы, кровлю, металлические двери и конструкции, антресольный этаж, деревянные перекрытия по балкам, брусчатые неоштукатуренные стены, деревянные окна, проемы и двери, плинтусы, лестницы санитарно-технические приборы, покрытия полов, стены и перегородки, потолки, башню и так далее. Также ему надо будет очистить печь от предыдущих наслоений, установить радиаторы отопления, сделать устройство гидроизоляции, наружные монолитные стены, стены и перегородки подвала и первого этажа, лестницы, насосную станцию повышенного давления, радиаторы отопления, проложить трубопроводы водоотведения, блочный тепловой пункт и так далее.

Затем до 30 сентября 2025 года подрядчик установит двери, оконные блоки, проведет отделку потолков и стен, укрепит стены на уровне перекрытий, сделает откосы, полы, розетки, плинтусы, наличники, карнизы, водосточную систему, водомерный узел, противодымную вентиляцию, утеплит чердак, покрасит фасад, установит смесители, дефлекторы, зонты над шахтами, водонагреватели, полотенцесушители, разберется с бытовой канализацией, смонтирует звуковые и световые оповещатели, резервные источники питания, аккумуляторные батареи, кабели и провода, оборудует рабочие места и так далее.

В конце компания-победитель проведет земляные работы и озеленение, сделает дорожное покрытие из тротуарной плитки, бетонную отмостку, бордюр тротуаров, водоотводной лоток, установит ограждение и малые архитектурные формы.

Табличка на гимназии Будкевич / Фото: 2gis.ru

В каком состоянии сейчас здание?

В документации сказано, что здание имеет значительные повреждения строительных конструкций крыши, перекрытий второго этажа и наружных стен после пожара 1996 года, когда крыша здания полностью сгорела. Сейчас чердачное перекрытие находится в аварийном состоянии, а стены здания имеют значительные повреждения огнем и следами гниения. Фундамент и отмостка также находятся в предаварийном состоянии, а физических износ основных несущих конструкций превышает 60%. Таким образом, состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника определяется как аварийное.

Также аварийным является и состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов. Физический износ конструкции межэтажных перекрытий, полов и внутренних стен здания превышает 60%. Зафиксированы недопустимые деформации внутренних несущих стен здания с элементами усиления, следы гниения внутренних стен и коррозии элементов усиления из-за нарушения температурно-влажностного режима в здании. Износ деревянных оконных и дверных заполнений также превышает 60%.

Что это за здание?

Здание гимназии Будкевич построили в 1905 году. Его сделали деревянным, с полуподвалом, на каменном фундаменте, частично двухэтажным. Угловую часть выполнили в один этаж.

Построен объект предпринимательницей Эммой Лури и изначально предназначался для офицерского клуба. С 1907 по 1915 год в нем располагалась гимназия бийской предпринимательницы Марии Будкевич. Там более 300 учениц изучали русский язык и литературу, языки, историю, географию, Закон Божий и другие предметы. В 1915 году Эдуард и Мария Будкевич уехали в Швейцарию, и гимназия стала государственной. Но уже в 1917 году она прекратила существование. В 1920 году в здании была школа, а после его передали военно-санитарному отделу губисполкома. Какое-то время там была автошкола и обувная мастерская.

Гимназия Будкевич/ Фото: 2gis.ru

Отметим, что в 1912 году первоначальный вид здания изменили. Был надстроен верхний этаж, а угловой эркер увеличен до двух этажей и завершен куполом и шпилем. Сейчас здание считается выдающимся примером деревянного зодчества в Сибири и входит в список памятников архитектуры краевого значения.

Напомним, сейчас подрядчика ищут и для ремонта усадьбы Оларовского на ул. Льва Толстого, 2, где сейчас располагается музей ГМИЛИКА. На работы собираются потратить максимум 2,6 млн рублей.

Также в июле краевые власти пытались найти подрядчика для создания проекта ремонта исторического здания "Дом Полякова" на ул. Гоголя, 44, однако заявку на работы никто не подал. В июне власти Барнаула решили продолжить реставрацию объекта культурного наследия начала ХХ века, а именно Магазина Трубицина на ул. Пушкина, 48. Подрядчику заплатят 52 млн рублей. А в мае с торгов за 32,2 млн рублей продали здание XIX века на улице Пушкина, 58 / проспекте Социалистическом, 20, известное как Богадельня купца Пуртова. Теперь его отреставрируют.