В Барнауле ищут водителей и кондукторов для новых автобусов. Какая зарплата?

В "Горэлектротрансе" отметили, что трудоустройство — официальное

22 апреля 2024, 10:03, ИА Амител

Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

Барнаульский "Горэлектротранс" ищет сотрудников для работы на новых автобусах, сообщили в пресс-службе предприятия.

Водителям обещают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц, кондукторам – от 42 до 45 тысяч. Трудоустройство – официальное.

Недавно Барнаул получил 41 новый автобус за 685 млн рублей. 16 апреля стало известно, что транспорт передали "Горэлектротрансу".

По словам главы краевого Минтранса Антона Воронова, новые автобусы выйдут на улицы в конце апреля.