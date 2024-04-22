В Барнауле ищут водителей и кондукторов для новых автобусов. Какая зарплата?
В "Горэлектротрансе" отметили, что трудоустройство — официальное
22 апреля 2024, 10:03, ИА Амител
Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края
Барнаульский "Горэлектротранс" ищет сотрудников для работы на новых автобусах, сообщили в пресс-службе предприятия.
Водителям обещают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц, кондукторам – от 42 до 45 тысяч. Трудоустройство – официальное.
Недавно Барнаул получил 41 новый автобус за 685 млн рублей. 16 апреля стало известно, что транспорт передали "Горэлектротрансу".
По словам главы краевого Минтранса Антона Воронова, новые автобусы выйдут на улицы в конце апреля.
10:14:18 22-04-2024
Я думаю если такая зарплата была бы реально, то желающих там работать было много.
20:23:07 22-04-2024
Гость (10:14:18 22-04-2024) Я думаю если такая зарплата была бы реально, то желающих там... за большую зарплату реально работать желающих очень мало.
10:24:42 22-04-2024
Барнаульский "Горэлектротранс" ищет сотрудников для работы на новых автобусах, сообщили в пресс-службе предприятия.//
Кадровый резерв водительского состава сформирован.///
Ну вот как это вообще можно понять?
11:10:19 22-04-2024
Гость (10:24:42 22-04-2024) Барнаульский "Горэлектротранс" ищет сотрудников для работы н... Одной рукой пишут - другой зачёркивают ?!
23:14:13 23-04-2024
Гость (11:10:19 22-04-2024) Одной рукой пишут - другой зачёркивают ?!... Вы сначала узнайте, что означает "кадровый резерв", а потом пишите свои возмущения😡
16:12:24 23-04-2024
Гость (10:24:42 22-04-2024) Барнаульский "Горэлектротранс" ищет сотрудников для работы н... Как и на любом крупном предприятии вакансии всегда открыты, текучку кадров никто не отменял
10:30:41 22-04-2024
Чет не понял! Только вот на прошлой неделе же вещали, что водилы в полном составе набраны! Все по увольнялись или характерами не сошлись?)))))))))
И не надо "ля-ля", соседу предлагали там место водителем, говорит, край 48 тыров в разговоре озвучили. Не согласился, ща, говорит больше на маршрутке получается!
11:26:58 22-04-2024
ГостЯ (10:30:41 22-04-2024) Чет не понял! Только вот на прошлой неделе же вещали, что во... Если соседа всё устраивает на маршрутке-какого хрена таскался в Горэлектротранс? У вас с соседом из ж воробьи живые вылетают....
13:54:37 22-04-2024
Гость (11:26:58 22-04-2024) Если соседа всё устраивает на маршрутке-какого хрена таскалс... За "от 80 тысяч рублей в месяц" он туда матался!!!!!!, что не понятного!?, а 48 это не от 80-ти!
11:39:14 22-04-2024
ГостЯ (10:30:41 22-04-2024) Чет не понял! Только вот на прошлой неделе же вещали, что во...
сорок восемь - половинку просим
11:00:25 22-04-2024
А следующая новость об этих автобусах будет, что-то вроде: - "Новые автобусы не смогли выйти на маршруты, в связи с отсутствием кадров!"!?)))))
11:15:52 22-04-2024
Чтобы кондуктору получить 42-45 тыс., это надо с утра до вечера без выходных на ногах по шаланде скакать! Нет уж, я лучше за те же деньги сисадмином посижу ровно....
11:22:43 22-04-2024
Уже и так понятно, надо чиновника гнать с работы надо, врет и не думает, что люди поймут всю лжиаую сущность данного чиновника.
14:00:06 22-04-2024
В конеце апреля? Так вот он уже и наступил... И когда? Или еще недельку подождать?))
16:27:32 22-04-2024
На прошло неделе водила 51 маршрута распалялся, что проезд должен стоить 60 рублей. И не меньше. Орал, как невменяемый. И опять же оплата по номеру телефона. Воронов, не хочешь вот такими позаниматься? Госномер a146xв
16:55:07 22-04-2024
Гость (16:27:32 22-04-2024) На прошло неделе водила 51 маршрута распалялся, что проезд д... Гугл перед вами, погуглите законы, найдите закон который обязывает перевозчика обслуживать по терминалу.
22:25:03 22-04-2024
Гость (16:55:07 22-04-2024) Гугл перед вами, погуглите законы, найдите закон который обя... При переводе с телефона не отображается же, за какую услугу прошла оплата. Штрафовать надо за такое и по-крупному, тысяч на 50 водилу и тысяч на 100 хозяина.
03:42:57 24-04-2024
Гость (16:55:07 22-04-2024) Гугл перед вами, погуглите законы, найдите закон который обя... А билет с четкой фиксацией номера т/с и времени проезда он где возьмет? Это кстати законом прописано. Что при расчете он обязан выдать билет. А не переводом на деревню дедушке в тибетские горы. Также если эта шушлайка развалится по дороге и пассажир пострадает как потом доказывать что ты находился в этом давно списаном тарантасе. Возьмите маршрут номер 6. Там водители зимой в валенках и тулупах ездили в автобусе холоднее чем на улице за то первые за подьнятие стоимости закричали. А за что платить? Пять минут страха и ты дома. Гнать таких перевозчиков поганой метлой.
00:50:04 23-04-2024
Так их же нашли же. Нет разве?
08:06:47 23-04-2024
Уже конец апреля, и где обещанные автобусы?
Или опять пообещали запустить и забыли?
15:24:18 23-04-2024
На новые автобусы нашли, а на старые освободившиеся теперь ищут, вы что думали старые спишут? Ещё поездят
18:06:09 23-04-2024
Господи дай уже эти маршруты наконец то сил нет пешком ходить