Новые автобусы, закупленные для Барнаула, полностью передали МУП "Горэлектротранс"

Транспорт в конце апреля выйдет на возобновленные маршруты № 1 и 10

16 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле завершили процесс передачи новых автобусов в собственность МУП "Горэлектротранс", сообщает мэрия.

"Сейчас комитет совместно с предприятием прорабатывает вопросы, связанные с проведением технического осмотра и оформлением страховых полисов", – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10 – итоги аукционов станут известны 19 апреля.

По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Кадровый резерв водительского состава уже сформирован.

Правительство края в прошлом году закупило для Барнаула 41 автобус марки НефАЗ, стоимость которых составляет 685 млн рублей. Автобусы низкопольные и большого класса (вместимость – до 100 человек).