Новые автобусы, закупленные для Барнаула, полностью передали МУП "Горэлектротранс"
Транспорт в конце апреля выйдет на возобновленные маршруты № 1 и 10
16 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
В Барнауле завершили процесс передачи новых автобусов в собственность МУП "Горэлектротранс", сообщает мэрия.
"Сейчас комитет совместно с предприятием прорабатывает вопросы, связанные с проведением технического осмотра и оформлением страховых полисов", – отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10 – итоги аукционов станут известны 19 апреля.
По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Кадровый резерв водительского состава уже сформирован.
Правительство края в прошлом году закупило для Барнаула 41 автобус марки НефАЗ, стоимость которых составляет 685 млн рублей. Автобусы низкопольные и большого класса (вместимость – до 100 человек).
12:42:04 16-04-2024
Чёт вас не поймёшь вы месяц назад толковали о оформлении всех документаций и что с 1 апреля наконец таки народ будет спокойно ездить на работу без давок и в комфорте. Что то подсказывает ,что обещанного три года ждут.
12:44:41 16-04-2024
а "старые" синие, которые ранее закупили, на какие маршруты поставят?
13:07:58 16-04-2024
а где зеленые автобусы каспера?
20:15:31 16-04-2024
Гость (13:07:58 16-04-2024) а где зеленые автобусы каспера?... У Касплера естественно. Автобусы ж его, хоть и зеленые.
09:48:47 17-04-2024
Гость (13:07:58 16-04-2024) а где зеленые автобусы каспера?... Их Порезали и сдали в металлолом
14:28:14 16-04-2024
"расторопность" администрации просто поражает.
15:01:23 16-04-2024
Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10 – итоги аукционов станут известны 19 апреля.
По словам министра транспорта Алтайского края Антона Воронова, новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Кадровый резерв водительского состава уже сформирован.////
Я что-то не пойму, а какого перевозчика ищут, в чем его работа будет заключаться?
18:14:12 16-04-2024
Гость (15:01:23 16-04-2024) Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления... Кручу-верчу,зарутать хочу!
20:21:32 16-04-2024
Гость (15:01:23 16-04-2024) Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления... Все просто как дважды два. Для закрепления маршрутов необходимо провести тендер, потому и написали - ищут перевозчиков. Тендер практически 100% выиграет МУП, у него и автобусы новые, большие и кадровый резерв водительского состава уже сформирован. Но вдруг, неожиданно, заявятся еще перевозчики? О которых так мечтают комментаторы - иногородние, с дешевыми тарифами? У местных то точно нет ни автобусов ни персонала.
15:17:08 16-04-2024
Хорошо спрятались, всё ищут да ищут.
15:40:55 16-04-2024
Собянину отдали.
19:01:39 16-04-2024
Странная страна, странная власть, "Транспорт в конце апреля выйдет на возобновленные маршруты № 1 и 10", и "в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10 – итоги аукционов станут известны 19 апреля.". Хотя чему удивляться, если даже результаты выборов более высокого уровня известны заранее, а явка избирателей меняется за ночь.
20:20:58 16-04-2024
александр (19:01:39 16-04-2024) Странная страна, странная власть, "Транспорт в конце апреля ... Все просто как дважды два. Для закрепления маршрутов необходимо провести тендер, потому и написали - ищут перевозчиков. Тендер практически 100% выиграет МУП, у него и автобусы новые, большие и кадровый резерв водительского состава уже сформирован. Но вдруг, неожиданно, заявятся еще перевозчики? О которых так мечтают комментаторы - иногородние, с дешевыми тарифами? У местных то точно нет ни автобусов ни персонала.
22:21:31 16-04-2024
То, что наконец, начнут обслуживаться нормально хотя бы два маршрута - это хорошо. Но это никак не решит проблемы с переполненными другими маршрутами. Городу надо возрождать отменённые маршруты №17 и №19, а также ранее закрытые маршруты №3 и №39. А иначе маршруты №20, №25, №35, №57 будут вечно переполненными ходить. Возрождение маршрутов №1 и №10 разгрузят только маршруты №41 и №60, которые наполовину дублируют их
09:52:58 17-04-2024
Змей (22:21:31 16-04-2024) То, что наконец, начнут обслуживаться нормально хотя бы два ... С другими маршрутам проблемы начнутся, потому что водители с других маршрутов перебежали, с популярных загруженных
11:42:47 17-04-2024
Водитель (09:52:58 17-04-2024) С другими маршрутам проблемы начнутся, потому что водители с... Это точно!
22:45:22 16-04-2024
Лучше бы частникам отдали, они бы хоть следили за автобусами, а то получится как с прошлыми,, зелёными,, сгниют без ремонта, а деньги на ремонт были выделены.