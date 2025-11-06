В Барнауле ищут водителя, который сбил ребенка на переходе и скрылся
Ребенок получил травмы различной степени тяжести
06 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
В Барнауле полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Инцидент произошел утром 5 ноября около 07:25 у дома № 16 на улице Горно-Алтайской. По предварительным данным, водитель, двигавшийся со стороны проспекта Ленина в направлении улицы 80-й Гвардейской Дивизии, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Водитель после наезда скрылся.
Сотрудники ГАИ разыскивают, предположительно, белый автомобиль Toyota Platz. Всех, кто располагает информацией об аварии или личности водителя, просят сообщить по телефонам 391-090 или 393-544, либо обратиться в дежурную часть по адресу: Барнаул, улица 10-я Западная, 5.
Ранее сообщалось, что в Барнауле грузовой автомобиль сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход умер до приезда медиков.
12:22:00 06-11-2025
Я увидел, как ребенок скрылся, а не водитель.
12:58:00 06-11-2025
Гость (12:22:00 06-11-2025) Я увидел, как ребенок скрылся, а не водитель.... 12:23:24 тоже твой коммент. По твоему, дети лишнее звено на твоем празднике жизни. Постоянно пишешь, что они должны щемиться, всюду пропускать вас, колхозанов, принципиально едущих на пешеходов.
14:17:53 06-11-2025
Гость (12:58:00 06-11-2025) 12:23:24 тоже твой коммент. По твоему, дети лишнее звено на ... Пока что вижу только колхозана, тупо прущего по пешеходнику, выпучив шары и возомнив себя бессмертным. Но переломанная тушка теперь ему всю жизнь будет напоминать что это не так.
14:38:40 06-11-2025
Гость (12:58:00 06-11-2025) 12:23:24 тоже твой коммент. По твоему, дети лишнее звено на ... 12:23:24 - "тоже" не мой коммент. Это даже по иконке видно. Про детей ничего вообще не думаю, как и про водителей в целом, не обобщаю. Вижу просто то, что показано в кино.
12:23:24 06-11-2025
Водила конечно виноват, но пацан тупо перся как бессмертный. Смотрите по сторонам когда переходите, тушка то у вас одна и кости ваши будут ломаться, не чужие, а они потом до конца все равно не восстанавливаются. Следите сами за тем, чтобы не попадать в такие ситуации, включайте мозги, если они есть конечно ...
12:48:49 06-11-2025
Гость (12:23:24 06-11-2025) Водила конечно виноват, но пацан тупо перся как бессмертный.... За непропуск пешехода в Германии грозят штрафы от 80 до 120 евро плюс один балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта (три балла - лишают прав).В ФРГ никто не оглядывается на дорогах, прутся, как бессмертные. И,,, никто на них не наезжает.
14:19:25 06-11-2025
Гость (12:48:49 06-11-2025) За непропуск пешехода в Германии грозят штрафы от 80 до 120 ... Неважно какие штрафы будут водителю, ты то на кладбище рискуешь уехать. Будешь оттуда смотреть как водителю штрафы выписывают или даже сажают. Но водила то будет жив, а ты нет, и это навсегда
14:47:26 06-11-2025
Гость (14:19:25 06-11-2025) Неважно какие штрафы будут водителю, ты то на кладбище риску... Если ты сегодня 3 раза получишь штраф по 120 евро, то завтра уже 2 раза, а послезавтра один. На четвертый день, после потери 720 евро, не только остановишься, но и вылезешь, переведешь меня за руку через дорогу))) Только значительные штрафы изменят твою психологию и дальше поведение.
20:13:03 06-11-2025
Гость (14:47:26 06-11-2025) Если ты сегодня 3 раза получишь штраф по 120 евро, то завтра... А на 5 день он выпьет и размажет тебя в асфальт....
10:41:30 07-11-2025
Гость (20:13:03 06-11-2025) А на 5 день он выпьет и размажет тебя в асфальт....... Вот-вот! Надо сразу, как в Германии, росле трёх таких нарушений лишать прав. Тогда хоть запейся!
19:41:43 06-11-2025
Гость (12:48:49 06-11-2025) За непропуск пешехода в Германии грозят штрафы от 80 до 120 ... Так у них и гей друг человека, а вы чего еще не там?
20:33:02 06-11-2025
гость (19:41:43 06-11-2025) Так у них и гей друг человека, а вы чего еще не там?... А у вас гей враг человека?
20:48:41 06-11-2025
Гость (20:33:02 06-11-2025) А у вас гей враг человека?... Да никто вам не запрещает дружите, не пропагандируйте только.
13:02:59 06-11-2025
Гость (12:23:24 06-11-2025) Водила конечно виноват, но пацан тупо перся как бессмертный.... Это дебилоидов водятлов надо воспитывать ,чтобы они знали где и как ехать.Если на пешеходном переходе ,то ,однозначно ,преступление.И за это надо хорошо вламывать,а у нас вся воспитательная работа пущена на самотёк.
14:20:10 06-11-2025
Акакий (13:02:59 06-11-2025) Это дебилоидов водятлов надо воспитывать ,чтобы они знали гд... Надо вламывать пешеходам таким, чтобы не перлись не глядя
13:08:14 06-11-2025
Гость (12:23:24 06-11-2025) Водила конечно виноват, но пацан тупо перся как бессмертный.... Прежде чем давать советы другим людям включать мозги, неплохо было бы это сделать самому, для начала. На видео четко видно очевидная вина водятла. Чем пацан-то виноват? Шел (не бежал, а именно шел) по разрешенному переходу, когда водила на криворукой помойке умудрился сбить его на середине пешеходного перехода!
14:16:32 06-11-2025
Гость (13:08:14 06-11-2025) Прежде чем давать советы другим людям включать мозги, неплох... Пацан не убедился что его пропускают, это его обязанность, четко прописанная в ПДД. Пусть даже он будет 100 раз прав, но переломанный или мертвый, не думаю что это стоит того чтобы просто посмотреть, пропускают ли его.
16:08:14 06-11-2025
Гость (14:16:32 06-11-2025) Пацан не убедился что его пропускают, это его обязанность, ч... а в пдд прописано давить пешеходов на пп,орать им и сигналить,чтоб дали царю на автохламе проехать? а такое там часто бывает
10:16:28 07-11-2025
Гость (16:08:14 06-11-2025) а в пдд прописано давить пешеходов на пп,орать им и сигналит... Мне так никто никогда не кричит и всегда пропускают ? Может у вас с лицом что-то не то ? :-)
16:12:53 06-11-2025
Гость (14:16:32 06-11-2025) Пацан не убедился что его пропускают, это его обязанность, ч... а почему вы в пдд знаете чужие обязанности крепче своих,водительских?
10:15:29 07-11-2025
Гость (16:12:53 06-11-2025) а почему вы в пдд знаете чужие обязанности крепче своих,води... Я в отличие от вас все обязанности в ПДД знаю, а вы ни знаете никаких, но орете тут громче всем, показываете свою полную некомпетентность
12:39:23 06-11-2025
На небольшой межквартальной улице расположены 2 школы. Тем не менее, водители носятся , как на формуле1. И явно необходимо ограничить скорость движения, сделать ощутимые искусственные неровности на пешеходных переходах.
12:59:00 06-11-2025
Гость (12:39:23 06-11-2025) На небольшой межквартальной улице расположены 2 школы. Тем... Там не такой большой поток автомобилей. Можно спокойно перейти.
14:05:44 06-11-2025
Гость (12:59:00 06-11-2025) Там не такой большой поток автомобилей. Можно спокойно перей... Там автомобилей достаточно! Многие через ул. Горно-Алтайскую объезжают пробки на пр.Ленина и Северо-Западной. Два дня назад пришлось переходить там дорогу, я взрослый человек, хорошо видно, дневное время, светло. Не все пропускали меня на переходе, мчались на большой скорости.
14:32:41 06-11-2025
Гость (14:05:44 06-11-2025) Там автомобилей достаточно! Многие через ул. Горно-Алтайску... У нас в городе бывает конечно что не пропускают, но очень редко, я сам ежедневно хожу в гараж и обратно, да и днем бывает по городу люблю пройтись пешком, практически всегда пропускают. Если вас не пропускают - тут наверное в вас что-то, непохожи вы на пешехода однако :-)
15:05:31 06-11-2025
Гость (14:32:41 06-11-2025) У нас в городе бывает конечно что не пропускают, но очень ре... Вот именно! Бывает, что не пропускают. Если ходите пешком каждый день, то хотя бы один раз в сутки не остановятся. Таким образом, за месяц 30 раз. Это "редко"?
20:19:05 06-11-2025
Гость (15:05:31 06-11-2025) Вот именно! Бывает, что не пропускают. Если ходите пешком ка... Меня за утро 4 раза не пропустили. Ни разу под капот не полез. Вы понимаете, за рулем может быть бухой, наркожаба и т.д. Ему пофиг, чего там написано в ПДД. А Вам Ваша жизнь, вроде как, дорога должна быть.
10:26:56 07-11-2025
Гость (20:19:05 06-11-2025) Меня за утро 4 раза не пропустили. Ни разу под капот не поле... На 5-15 попадешь! Нет никаких сомнений! Тебя судьба подловит! Жаль, не сможешь рассказать нам о своих ощущениях! Заранее приношу соболезнование твоим близким.
13:08:51 06-11-2025
Гость (12:39:23 06-11-2025) На небольшой межквартальной улице расположены 2 школы. Тем... судя по видео он ехал не быстро. Только "стопы" загорелись и остановился. Просто поздно увидел в темноте видимо. А что делать - школьник ушел. Стоять ГАИ ждать - я кого то сбил но он ушел... Так получается?
13:11:30 06-11-2025
водитель знал что рядом 2 школы? знал
водитель превышал скорость зная что рядом 2 школы намеренно? превышал
водитель сбил и скрылся? скрылся
значит давил ребенка у школы намеренно - теракт совершал
14:22:20 06-11-2025
Гость (13:11:30 06-11-2025) водитель знал что рядом 2 школы? зналводитель превышал с... Где видно что он превышал, он ехал км 10 от силы, но машина не может мгновенно остановиться если вы перед ней вывалите свое тельце. Берегите свои тушки, будьте внимательнее и тогда не будет подобных ситуаций
16:11:46 06-11-2025
Гость (14:22:20 06-11-2025) Где видно что он превышал, он ехал км 10 от силы, но машина ... если ехал медленно смотрел на дорогу и авто исправное-остановиться не проблема.все остальное-откоряки недалекого и виноватого
ты уже сдай в ГАИ виновника-другана,не позорься.
10:18:37 07-11-2025
Гость (16:11:46 06-11-2025) если ехал медленно смотрел на дорогу и авто исправное-остано... Учите матчасть, машина весит тонну и она даже с такой скорости мгновенно не остановится и отрихтует вашу бесполезную тушку. Хотя вам все равно не понять, нечем
10:39:35 07-11-2025
Гость (13:11:30 06-11-2025) водитель знал что рядом 2 школы? зналводитель превышал с... водитель не обязан знать где, что находится, ехал не быстро, пацан же не глядя пошел, ну как так то??? видимо сказали ему, что есть права пешехода, а про обязанности забыли! культуры на дороге не стало, причём со стороны пешеходов в разы больше не стало!
13:13:49 06-11-2025
Возле всех переходов к детским образовательным учреждением в обязательном порядке должны быть камеры. Детсады, школы, колледжи - всюду, где несовершеннолетние.
13:48:28 06-11-2025
Гость (13:13:49 06-11-2025) Возле всех переходов к детским образовательным учреждением в... это нужно было сделать еще 2 года назад когда маньяка поймали на этой улице. Но по видимому никто в администрации и рогом не пошевелил. И вот это уже преступление УК - халатное отношение повлекшее ... итд итп
14:25:51 06-11-2025
умник (13:48:28 06-11-2025) это нужно было сделать еще 2 года назад когда маньяка поймал... Маньяк тоже на машине всех там давил или что ? Я что-то вообще ни про какого маньяка не слышал. Или вы как обычно врете и все в кучу пытаетесь свалить в своей истерике и обвинить кого угодно, но только не себя самого в своих проблемах ?
14:23:00 06-11-2025
Вы видео-то посмотрите! Он еле полз, чуть толкнул пацана, остановился, вышел к нему, убедился, что всё с ним в порядке, тот ушёл, водитель вернулся за руль и поехал. Никуда он не мчался! Просто паренёк дома мамке рассказал сей казус, и острая обида за упущенные бабки затуманила мозг. И задним числом, видимо, родилась заява. Бывало такое. Коснулся - плати. Пешки нынче дороги.
14:29:05 06-11-2025
Гость (14:23:00 06-11-2025) Вы видео-то посмотрите! Он еле полз, чуть толкнул пацана, ос... 100% именно так и было.
14:57:34 06-11-2025
Капец, в школу шёл.
15:27:13 06-11-2025
А что надо было делать? Держать пацана, чтобы не убежал? Стоять на переходе и ждать ГАИ? Я серьезно спрашиваю.
15:48:38 06-11-2025
Блогеры Funny 4 из США недавно рассказывали на своем канале о трехдневном путешествии в туристический центр соседнего штата. Это был маленький городок со множеством приезжих. Блогеры пробирались к своему отелю 40 минут, пешком дошли бы за 10. Причем на дороге не было разметок зебры, туристы хаотично перемещались с одной стороны улицы на другую, а автомобили двигались на черепашьей скорости. При этом блогеры сокрушались, что приехали в разгар сезона, когда много народа, поэтому приходится стоять в пробках. Ни одного возмущения «куда прут пешеходы», терпеливо пропускали всех. Меня поразил сформировавшийся американский менталитет. 25 лет назад были жителями РФ, однако Америка научила соблюдать правила. Резюме: российским водителям прежде всего необходимо менять психологию, тогда на дорогах будет меньше жертв.
17:05:55 06-11-2025
быстро найдут, там много камер. Много очевидцев. Закон диктует 7 лет за это преступление. Вот и всё
19:39:13 06-11-2025
Гость (17:05:55 06-11-2025) быстро найдут, там много камер. Много очевидцев. Закон дикту... 107 что 7 то? На Суворова мимо урны фантик кинете еще на пол года оставят.
13:33:00 07-11-2025
Статья неочём.
Пешеход сам встал и ушёл с места ДТП.
Водителю ничего не оставалось как уехать далее по своим делам.