В Барнауле ищут водителя, который сбил ребенка на переходе и скрылся

06 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

В Барнауле полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Инцидент произошел утром 5 ноября около 07:25 у дома № 16 на улице Горно-Алтайской. По предварительным данным, водитель, двигавшийся со стороны проспекта Ленина в направлении улицы 80-й Гвардейской Дивизии, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу. Водитель после наезда скрылся.

Сотрудники ГАИ разыскивают, предположительно, белый автомобиль Toyota Platz. Всех, кто располагает информацией об аварии или личности водителя, просят сообщить по телефонам 391-090 или 393-544, либо обратиться в дежурную часть по адресу: Барнаул, улица 10-я Западная, 5.

Ранее сообщалось, что в Барнауле грузовой автомобиль сбил 65-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход умер до приезда медиков.