В Барнауле изменили схему движения общественного транспорта из-за проседания дороги

Скорректировали пять маршрутов

20 июня 2025, 09:40, ИА Амител

Остановка "ТЭЦ-1" на улице Кулагина в Барнауле / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле временно изменили схемы движения маршрутов № 2, 65, 70р, 75 и 76, сообщили в телеграм-канале городской администрации.

Причиной неудобств стало проседание дорожного покрытия на улице Кулагина в районе остановки "ТЭЦ-1".

"Движение организовано по схеме: ул. Маяковского – ул. Рубцовская – ул. Ткацкая – пр. Калинина, далее – по маршруту", – уточнили в мэрии.

Ориентировочные сроки окончания работ не уточняются. Ситуацию контролирует комитет по дорожному хозяйству и транспорту.