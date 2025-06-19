В Барнауле обновят дорожную разметку на аварийно-опасных участках
На многих улицах новые зебры и полосы уже появились
19 июня 2025, 16:40, ИА Амител
В Барнауле обновят дорожную разметку на участках дорог, где часто происходят аварии, сообщили в пресс-службе мэрии.
Продольную разметку тем временем уже нанесли на участках проспектов Калинина и Комсомольского, а также на Павловском и Лесном трактах.
Кроме того, ее обновили на Власихинской, Солнечной Поляне, Никитина, Молодежной, Челюскинцев, Попова, Гоголя и других улицах.
"В ближайшее время работы будут сосредоточены на аварийно-опасных участках дорог, где наблюдается концентрация дорожно-транспортных происшествий", – отметили в городской администрации.
В Барнауле тем временем уже заканчивают ремонт трамвайных путей на Красноармейском проспекте.
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