В Барнауле кропотливый криминалист выследил расторопного похитителя велосипеда
Местный житель признался, что уже успел продать транспортное средство
23 июня 2025, 16:20, ИА Амител
В Барнауле правоохранители оперативно раскрыли кражу велосипеда стоимостью 15 тыс. рублей, оставленного хозяином на несколько минут возле продуктового магазина, сообщает алтайское МВД.
"Вскоре благодаря качественной кропотливой работе эксперта-криминалиста сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его", – рассказали в ведомстве.
Ранее судимый 44-летний местный житель признался, что уже успел продать велосипед неизвестному человеку. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".
В Рубцовске мужчина украл два велосипеда и даже не успел сдать их в "комиссионку".
17:19:52 23-06-2025
Надо бы как в Иране пальцы на руках отрубить вору, чтобы поменьше воровал.
18:32:19 23-06-2025
5 (17:19:52 23-06-2025) Надо бы как в Иране пальцы на руках отрубить вору, чтобы пом... большие причем. дада
18:09:26 23-06-2025
Видимо, потерпевший и доблестные органы, по крайней мере, знакомы.
18:35:16 23-06-2025
У нас великов разных в подьезде валом - но пока никто не жаловался на кражи.
19:50:19 23-06-2025
За 15 тыр это макет велосипеда.