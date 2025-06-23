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В Барнауле кропотливый криминалист выследил расторопного похитителя велосипеда

Местный житель признался, что уже успел продать транспортное средство

23 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле правоохранители оперативно раскрыли кражу велосипеда стоимостью 15 тыс. рублей, оставленного хозяином на несколько минут возле продуктового магазина, сообщает алтайское МВД.

"Вскоре благодаря качественной кропотливой работе эксперта-криминалиста сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его", – рассказали в ведомстве.

Ранее судимый 44-летний местный житель признался, что уже успел продать велосипед неизвестному человеку. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

В Рубцовске мужчина украл два велосипеда и даже не успел сдать их в "комиссионку".

Барнаул Криминал

Комментарии 5

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5

17:19:52 23-06-2025

Надо бы как в Иране пальцы на руках отрубить вору, чтобы поменьше воровал.

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Гость

18:32:19 23-06-2025

5 (17:19:52 23-06-2025) Надо бы как в Иране пальцы на руках отрубить вору, чтобы пом... большие причем. дада

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ДМВ

18:09:26 23-06-2025

Видимо, потерпевший и доблестные органы, по крайней мере, знакомы.

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гость

18:35:16 23-06-2025

У нас великов разных в подьезде валом - но пока никто не жаловался на кражи.

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Гость

19:50:19 23-06-2025

За 15 тыр это макет велосипеда.

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