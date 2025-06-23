В Барнауле кропотливый криминалист выследил расторопного похитителя велосипеда

Местный житель признался, что уже успел продать транспортное средство

23 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле правоохранители оперативно раскрыли кражу велосипеда стоимостью 15 тыс. рублей, оставленного хозяином на несколько минут возле продуктового магазина, сообщает алтайское МВД.

"Вскоре благодаря качественной кропотливой работе эксперта-криминалиста сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его", – рассказали в ведомстве.

Ранее судимый 44-летний местный житель признался, что уже успел продать велосипед неизвестному человеку. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за "кражу с причинением значительного ущерба".

В Рубцовске мужчина украл два велосипеда и даже не успел сдать их в "комиссионку".