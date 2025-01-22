Видимость 200 метров. Мощная метель обрушится на Барнаул

Синоптик рассказала, когда в Барнауле начнется разгул стихии

22 января 2025, 11:30, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Холодный фронт со шквалистым ветром стремительно приближается к Барнаулу. Уже в районе 13 часов мокрый снег и дождь в краевой столице перейдут в снег, поднимется метель, а температура воздуха начнет падать. К вечеру 22 января столбики термометров в городе покажут -7...-9°С, а порывы ветра будут достигать 20 м/с. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"По западным районам ветер усилился до 18-24 м/с, видимость упала до 200 м. В Кулунде зафиксированы порывы 25 м/с, в Родино – 26 м/с, в Благовещенке – 28. При этом температура воздуха понижается. Если в семь утра в Славгороде было 0°С, то к 10:00 похолодало до -8°С. В Барнауле похолодание начнется с обеда", – сообщила Сырых.

Такие перепады температур к вечеру среды приведут к сильной гололедице на дорогах и тротуарах. Синоптик напомнила, что сутки 22 января и в ночь на 23-е в Алтайском крае из-за прохождения двойной системы холодных фронтов действует штормовое предупреждение. Максимальные порывы ветра в регионе могут достигнуть 30 м/с, а температура продолжит понижаться.

"В Барнауле в ночь на 23 января будет уже -16...-18 градусов, по краю преимущественно от -14 до -19°С. Холоднее всего будет в северо-западных районах, там выхолодит до -25. Днем в регионе -11...-16 градусов, местами -18...-23", – дала прогноз синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае уже ограничили движение автобусов и большегрузов по трассе К-08 от Крутихи до Славгорода. Из-за метели и сильного шквалистого ветра на дороге плохая видимость. Водителей просят воздержаться от поездок, а пешеходов – быть максимально осторожными.