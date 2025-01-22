Видимость 200 метров. Мощная метель обрушится на Барнаул
Синоптик рассказала, когда в Барнауле начнется разгул стихии
22 января 2025, 11:30, ИА Амител
Холодный фронт со шквалистым ветром стремительно приближается к Барнаулу. Уже в районе 13 часов мокрый снег и дождь в краевой столице перейдут в снег, поднимется метель, а температура воздуха начнет падать. К вечеру 22 января столбики термометров в городе покажут -7...-9°С, а порывы ветра будут достигать 20 м/с. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"По западным районам ветер усилился до 18-24 м/с, видимость упала до 200 м. В Кулунде зафиксированы порывы 25 м/с, в Родино – 26 м/с, в Благовещенке – 28. При этом температура воздуха понижается. Если в семь утра в Славгороде было 0°С, то к 10:00 похолодало до -8°С. В Барнауле похолодание начнется с обеда", – сообщила Сырых.
Такие перепады температур к вечеру среды приведут к сильной гололедице на дорогах и тротуарах. Синоптик напомнила, что сутки 22 января и в ночь на 23-е в Алтайском крае из-за прохождения двойной системы холодных фронтов действует штормовое предупреждение. Максимальные порывы ветра в регионе могут достигнуть 30 м/с, а температура продолжит понижаться.
"В Барнауле в ночь на 23 января будет уже -16...-18 градусов, по краю преимущественно от -14 до -19°С. Холоднее всего будет в северо-западных районах, там выхолодит до -25. Днем в регионе -11...-16 градусов, местами -18...-23", – дала прогноз синоптик.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае уже ограничили движение автобусов и большегрузов по трассе К-08 от Крутихи до Славгорода. Из-за метели и сильного шквалистого ветра на дороге плохая видимость. Водителей просят воздержаться от поездок, а пешеходов – быть максимально осторожными.
11:48:18 22-01-2025
Зимари уже заметает.
11:54:19 22-01-2025
Началось!!!)))
15:24:00 22-01-2025
Гость (11:54:19 22-01-2025) Началось!!!)))...
ПОСЫПАЙТЕ И ОЧИЩАЙТЕ ТРОТУАРЫ И ДОРОГИ,ПОЖАЛУЙСТА!Сейчас в ночь все коркой льда покроется(((
11:55:43 22-01-2025
Накрыло уже - ничего не видно!
15:43:05 22-01-2025
Гость (11:55:43 22-01-2025) Накрыло уже - ничего не видно!...
Чистите дороги и тротуары!!! Посыпайте песком и крошкой!
11:58:08 22-01-2025
Какие 200метров, вообще перед машиной ничего не видно, все стоят на трассе, заметает
12:17:32 22-01-2025
Сергей (11:58:08 22-01-2025) Какие 200метров, вообще перед машиной ничего не видно, все с... это была репетиция, представление позже
12:35:32 22-01-2025
Гость (12:17:32 22-01-2025) это была репетиция, представление позже... Да ну её такую репетицию, домой то как попадать? 😎😳
12:07:08 22-01-2025
исправьте - уже в районе 12 часов (не 13)
12:29:16 22-01-2025
Распускайте людей, машины на прикол! иначе попадете в сводку!!!