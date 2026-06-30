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В Барнауле мужчина скончался посреди улицы на глазах у знакомых

Причину смерти установят специалисты

30 июня 2026, 15:54, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером 29 июня в микрорайоне ВРЗ скончался мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По словам очевидцев, трагедия произошла около 17:00 возле дома № 115 по улице Воровского. Сообщается, что мужчина находился на улице в компании двух знакомых, пишет паблик "Инцидент Барнаул".

Как рассказали свидетели, в какой-то момент ему внезапно стало плохо. Мужчина потерял сознание, после чего очевидцы вызвали экстренные службы.

В социальных сетях также появилась информация, что незадолго до случившегося мужчина якобы ел рыбу, и причиной резкого ухудшения состояния могла стать застрявшая в горле кость. Однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Причину смерти установят специалисты. Официальных комментариев правоохранительных органов или медиков по факту происшествия пока не поступало.

Барнаул скорая помощь трагедия
       

Комментарии 1

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Гость

01:04:00 01-07-2026

по виду совершеннейшие наркоманы и пьющие. кость у него. дада, верим

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