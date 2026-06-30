В Барнауле мужчина скончался посреди улицы на глазах у знакомых

Причину смерти установят специалисты

30 июня 2026, 15:54, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле вечером 29 июня в микрорайоне ВРЗ скончался мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По словам очевидцев, трагедия произошла около 17:00 возле дома № 115 по улице Воровского. Сообщается, что мужчина находился на улице в компании двух знакомых, пишет паблик "Инцидент Барнаул".

Как рассказали свидетели, в какой-то момент ему внезапно стало плохо. Мужчина потерял сознание, после чего очевидцы вызвали экстренные службы.

В социальных сетях также появилась информация, что незадолго до случившегося мужчина якобы ел рыбу, и причиной резкого ухудшения состояния могла стать застрявшая в горле кость. Однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Причину смерти установят специалисты. Официальных комментариев правоохранительных органов или медиков по факту происшествия пока не поступало.