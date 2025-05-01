В Барнауле на майские праздники перекроют несколько улиц
Это необходимо для подготовки и проведения праздничных и спортивных мероприятий
01 мая 2025, 08:45, ИА Амител
В Барнауле для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 80-летию Победы, перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в мэрии.
Движение транспорта будет прекращено по всей ширине следующих улиц:
- четной проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Гоголя;
- нечетной проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Короленко (с 09:00 до 15:00 1 мая);
- проезжей части проезда, от въезда до выезда с платной парковки на пл. Победы, 10 (с 09:00 до 14:00 4 мая).
Схемы движения общественного транспорта
1 мая с 09:00 до 15:00
По маршрутам № 1, 10, 25, 35, 53, 144 при движении в сторону пл. Баварина:
- пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2".
В обратном направлении:
- ЛДП "Спартак-2" – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам.
По маршруту № 6 при движении на конечную остановку "Элеватор":
- пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия; в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – по маршруту.
По маршрутам № 27, 110 при движении на конечную остановку ЛДП "Спартак-2":
- пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический; в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам.
По маршруту № 33р при движении на конечную остановку "Сибирская Долина":
- пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.
В обратном направлении:
- пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
По маршруту № 41 при движении на конечную остановку ул. Челюскинцев:
- пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул. Партизанская – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
По маршруту № 47 при движении в сторону пл. Баварина:
- пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2".
В обратном направлении:
- ЛДП "Спартак-2" – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.
По маршруту № 70р при движении на конечную остановку "Борзовая Заимка":
- пл. Победы – пр. Красноармейский – ул. Гоголя, далее – по маршруту.
В обратном направлении:
- ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.
По маршруту № 109 при движении на конечную остановку "Парк "Центральный":
- пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.
В обратном направлении:
- пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
По маршруту № 109оп при движении на конечную "Ул. Опытная Станция":
- пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.
В обратном направлении:
- пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.
По троллейбусному маршруту № 1 при движении на конечную остановку "Стадион":
- пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
В обратном направлении:
- пр. Ленина, пр. Строителей – пл. Победы.
По троллейбусному маршруту № 7 при движении на конечную "Ул. Взлетная":
- пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.
В обратном направлении:
- пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы.
"Уважаемые участники дорожного движения, в целях общественной безопасности и безопасности дорожного движения просим вас заблаговременно убрать свои транспортные средства из зон, на которых запланировано прекращение движения транспорта", – призвали в мэрии.
4 мая общественный транспорт будет ходить по привычным схемам движения.
Напомним, с 12 по 31 мая в связи с ремонтом трамвайного переезда на площади Октября в Барнауле изменят схему движения общественного транспорта. Работы начнутся сразу после майских праздников.
21:38:23 30-04-2025
Какая программа праздничных мероприятий на 1 мая, кроме эстафеты?
11:38:29 01-05-2025
А давайте референдум проведём на госуслугах, где проводить сии бега? И жители скажут: на трассе Здоровье!
Надоели с перекрытия. Раньше часа на 3 перекрывали, а теперь на весь день.