Это необходимо для подготовки и проведения праздничных и спортивных мероприятий

01 мая 2025, 08:45, ИА Амител

Весенний Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 80-летию Победы, перекроют несколько улиц. Об этом сообщили в мэрии.

Движение транспорта будет прекращено по всей ширине следующих улиц:

четной проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Гоголя;

нечетной проезжей части пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Короленко (с 09:00 до 15:00 1 мая);

проезжей части проезда, от въезда до выезда с платной парковки на пл. Победы, 10 (с 09:00 до 14:00 4 мая).

Схемы движения общественного транспорта

1 мая с 09:00 до 15:00

По маршрутам № 1, 10, 25, 35, 53, 144 при движении в сторону пл. Баварина:

пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2".

В обратном направлении:

ЛДП "Спартак-2" – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам.

По маршруту № 6 при движении на конечную остановку "Элеватор":

пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия; в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – по маршруту.

По маршрутам № 27, 110 при движении на конечную остановку ЛДП "Спартак-2":

пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический; в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – по маршрутам.

По маршруту № 33р при движении на конечную остановку "Сибирская Долина":

пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.

В обратном направлении:

пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.

По маршруту № 41 при движении на конечную остановку ул. Челюскинцев:

пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул. Партизанская – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.

По маршруту № 47 при движении в сторону пл. Баварина:

пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2".

В обратном направлении:

ЛДП "Спартак-2" – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.

По маршруту № 70р при движении на конечную остановку "Борзовая Заимка":

пл. Победы – пр. Красноармейский – ул. Гоголя, далее – по маршруту.

В обратном направлении:

ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы.

По маршруту № 109 при движении на конечную остановку "Парк "Центральный":

пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.

В обратном направлении:

пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.

По маршруту № 109оп при движении на конечную "Ул. Опытная Станция":

пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – по маршруту.

В обратном направлении:

пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – по маршруту.

По троллейбусному маршруту № 1 при движении на конечную остановку "Стадион":

пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.

В обратном направлении:

пр. Ленина, пр. Строителей – пл. Победы.

По троллейбусному маршруту № 7 при движении на конечную "Ул. Взлетная":

пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – по маршруту.

В обратном направлении:

пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы.

"Уважаемые участники дорожного движения, в целях общественной безопасности и безопасности дорожного движения просим вас заблаговременно убрать свои транспортные средства из зон, на которых запланировано прекращение движения транспорта", – призвали в мэрии.

4 мая общественный транспорт будет ходить по привычным схемам движения.

Напомним, с 12 по 31 мая в связи с ремонтом трамвайного переезда на площади Октября в Барнауле изменят схему движения общественного транспорта. Работы начнутся сразу после майских праздников.