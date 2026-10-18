В Барнауле на улице Попова начали демонтаж поврежденного участка тепломагистрали

Энергетики заменяют шесть метров трубы диаметром 1000 мм

18 октября 2026, 18:16, ИА Амител

Устранение коммунальной аварии / Фото: СГК Алтай

Энергетики устраняют серьезную аварию на теплосети в Индустриальном районе Барнаула. Как сообщили в СГК, место повреждения уже определено, сейчас специалисты ведут демонтаж поврежденного участка трубопровода.

Следующим этапом станет замена шести метров трубы диаметром 1000 мм, после чего начнутся сварочные работы. Напомним, авария дала о себе знать рано утром: в единую диспетчерскую службу сигнал о прорыве и выходе горячей воды на проезжую часть поступил в 7:30. В результате инцидента два человека получили ожоги.

Оперативно локализовав аварийный участок, коммунальщики приступили к ликвидации последствий. На месте уже выполнены земляные работы. В ремонте задействована бригада из 13 специалистов и 5 единиц спецтехники.

Из‑за ремонта временно отключено отопление в ряде домов Индустриального района. Под отключение попали адреса на улицах:

280‑летия Барнаула (4, 8, 8/2, 10, 14, 15, 16, 17);

65 лет Победы (41, 45, 49, 53);

Попова (150, 154, 158);

Сергея Семенова (1, 7, 9, 11, 15, 17, 19);

Павловский тракт (271, 271А).

При этом в СГК подчеркнули, что большую часть потребителей, у которых утром фиксировалась пониженная температура, уже переключили на другую магистраль — подача тепла там восстановлена. В домах, где отопление пока отсутствует, температурный режим контролируют инспекторы службы измерений, наладки и испытаний. По их данным, текущие параметры остаются в пределах нормативов.