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В Барнауле на улице Попова начали демонтаж поврежденного участка тепломагистрали

Энергетики заменяют шесть метров трубы диаметром 1000 мм

18 октября 2026, 18:16, ИА Амител

Устранение коммунальной аварии / Фото: СГК Алтай
Устранение коммунальной аварии / Фото: СГК Алтай

Энергетики устраняют серьезную аварию на теплосети в Индустриальном районе Барнаула. Как сообщили в СГК, место повреждения уже определено, сейчас специалисты ведут демонтаж поврежденного участка трубопровода.

Следующим этапом станет замена шести метров трубы диаметром 1000 мм, после чего начнутся сварочные работы. Напомним, авария дала о себе знать рано утром: в единую диспетчерскую службу сигнал о прорыве и выходе горячей воды на проезжую часть поступил в 7:30. В результате инцидента два человека получили ожоги

Оперативно локализовав аварийный участок, коммунальщики приступили к ликвидации последствий. На месте уже выполнены земляные работы. В ремонте задействована бригада из 13 специалистов и 5 единиц спецтехники.

Из‑за ремонта временно отключено отопление в ряде домов Индустриального района. Под отключение попали адреса на улицах:

  • 280‑летия Барнаула (4, 8, 8/2, 10, 14, 15, 16, 17);
  • 65 лет Победы (41, 45, 49, 53);
  • Попова (150, 154, 158);
  • Сергея Семенова (1, 7, 9, 11, 15, 17, 19);
  • Павловский тракт (271, 271А).

При этом в СГК подчеркнули, что большую часть потребителей, у которых утром фиксировалась пониженная температура, уже переключили на другую магистраль — подача тепла там восстановлена. В домах, где отопление пока отсутствует, температурный режим контролируют инспекторы службы измерений, наладки и испытаний. По их данным, текущие параметры остаются в пределах нормативов.

Барнаул Происшествия коммунальная авария

Комментарии 5

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Гость

19:30:43 18-10-2026

Как без отопления "текущие параметры остаются в пределах нормативов". Тогда вообще отопление не включайте, люди будут температуру обогревателями поддерживать. Совсем ку-ку.

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Гость

22:12:58 18-10-2026

"текущие параметры остаются в пределах нормативов" - молитвами Мельниченко?

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Гость

22:25:27 18-10-2026

Семенова, 14 нет отопления

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Гость

00:25:54 19-10-2026

Заврались! На Солнечной поляне, 21 и до всякой аварии батареи были не больше парного молока, а с сегодняшнего утра остыли вообще и от стен теперь не отличаются... Никто нас никуда не переключал и не собирается. И самое ужасное, что в отличии от перечисленных домов мы нормального тепла не дождемся даже после устранения аварии.(( Постоянные проблемы с отоплением о которых все знают, но никто не хочет ничего делать!!!

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интересно.

05:49:22 19-10-2026

год то хоть прошёл после,, ремонта"на этом самом месте?

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