В Барнауле на улице Попова начали демонтаж поврежденного участка тепломагистрали
Энергетики заменяют шесть метров трубы диаметром 1000 мм
18 октября 2026, 18:16, ИА Амител
Энергетики устраняют серьезную аварию на теплосети в Индустриальном районе Барнаула. Как сообщили в СГК, место повреждения уже определено, сейчас специалисты ведут демонтаж поврежденного участка трубопровода.
Следующим этапом станет замена шести метров трубы диаметром 1000 мм, после чего начнутся сварочные работы. Напомним, авария дала о себе знать рано утром: в единую диспетчерскую службу сигнал о прорыве и выходе горячей воды на проезжую часть поступил в 7:30. В результате инцидента два человека получили ожоги.
Оперативно локализовав аварийный участок, коммунальщики приступили к ликвидации последствий. На месте уже выполнены земляные работы. В ремонте задействована бригада из 13 специалистов и 5 единиц спецтехники.
Из‑за ремонта временно отключено отопление в ряде домов Индустриального района. Под отключение попали адреса на улицах:
- 280‑летия Барнаула (4, 8, 8/2, 10, 14, 15, 16, 17);
- 65 лет Победы (41, 45, 49, 53);
- Попова (150, 154, 158);
- Сергея Семенова (1, 7, 9, 11, 15, 17, 19);
- Павловский тракт (271, 271А).
При этом в СГК подчеркнули, что большую часть потребителей, у которых утром фиксировалась пониженная температура, уже переключили на другую магистраль — подача тепла там восстановлена. В домах, где отопление пока отсутствует, температурный режим контролируют инспекторы службы измерений, наладки и испытаний. По их данным, текущие параметры остаются в пределах нормативов.
19:30:43 18-10-2026
Как без отопления "текущие параметры остаются в пределах нормативов". Тогда вообще отопление не включайте, люди будут температуру обогревателями поддерживать. Совсем ку-ку.
22:12:58 18-10-2026
"текущие параметры остаются в пределах нормативов" - молитвами Мельниченко?
22:25:27 18-10-2026
Семенова, 14 нет отопления
00:25:54 19-10-2026
Заврались! На Солнечной поляне, 21 и до всякой аварии батареи были не больше парного молока, а с сегодняшнего утра остыли вообще и от стен теперь не отличаются... Никто нас никуда не переключал и не собирается. И самое ужасное, что в отличии от перечисленных домов мы нормального тепла не дождемся даже после устранения аварии.(( Постоянные проблемы с отоплением о которых все знают, но никто не хочет ничего делать!!!
05:49:22 19-10-2026
год то хоть прошёл после,, ремонта"на этом самом месте?