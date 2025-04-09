В Барнауле началась противопожарная опашка территорий

Эти работы пройдут в Индустриальном, Ленинском и Центральном районах города

09 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Барнауле приступили к противопожарной опашке территорий. Эти работы стартовали 9 апреля в селе Гоньба Ленинского района, сообщили в мэрии.

Отмечается, что в зону риска перехода лесных пожаров попадает 12 населенных пунктов Барнаула, одна городская территория, шесть учреждений летнего отдыха детей и семь СНТ. А к зоне риска перехода ландшафтных пожаров относится 16 населенных пунктов и пять городских территорий.

"В 2025 году опашка проводится силами МКУ "Управление по делам ГОЧС Барнаула" во взаимодействии с сельскими администрациями и под контролем сотрудников пожарного надзора. В Индустриальном, Ленинском и Центральном районах места проведения опашки определены схемами жилой застройки в местах примыкания к лесным массивам, а также местах угрозы перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты", – говорится в сообщении.

Общая протяженность опашки в трех районах Барнаула составит 99 км.

С 7 апреля в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском районах Алтайского края начался пожароопасный сезон. На остальной территории он стартует с 11-го числа.