В Барнауле начали разбирать культовое кафе "У Григорича". Фото

Новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен поблизости и уже построен

13 мая 2024, 14:40, ИА Амител

В Барнауле начали разбирать кафе "У Григорича" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 13 мая приступили к демонтажу здания придорожного кафе "У Григорича". Напомним, решение разобрать знаменитое кафе приняли в связи с продолжением строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.

Новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен поблизости и уже построен. Комплекс занимает участок 1,9 га, а площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам там будут столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков, а на втором этапе откроется гостиница.