В Барнауле начали разбирать культовое кафе "У Григорича". Фото
Новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен поблизости и уже построен
13 мая 2024, 14:40, ИА Амител
В Барнауле начали разбирать кафе "У Григорича" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле 13 мая приступили к демонтажу здания придорожного кафе "У Григорича". Напомним, решение разобрать знаменитое кафе приняли в связи с продолжением строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.
Новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен поблизости и уже построен. Комплекс занимает участок 1,9 га, а площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам там будут столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков, а на втором этапе откроется гостиница.
14:49:29 13-05-2024
Когда куранты евоные разберут?
14:57:14 13-05-2024
Какое культовое? Обычная рыгаловка.
15:00:39 13-05-2024
А что в нём культового? Забегаловка для ПТУшников.
15:01:46 13-05-2024
Культовое - ни разу не была.. уже разобрали(
15:21:21 13-05-2024
Гость (15:01:46 13-05-2024) Культовое - ни разу не была.. уже разобрали(... Там жриц любви вагон с тележкой было.
15:54:37 13-05-2024
Гость (15:21:21 13-05-2024) Там жриц любви вагон с тележкой было.... куда тележку укатили теперь?))
16:21:52 13-05-2024
Гость (15:54:37 13-05-2024) куда тележку укатили теперь?))... К вам направили. Там еще одно свободное место оставалось.
16:33:21 13-05-2024
Гость (16:21:52 13-05-2024) К вам направили. Там еще одно свободное место оставалось.... к нам нельзя - у нас похоронное бюро
18:11:25 13-05-2024
Гость (16:33:21 13-05-2024) к нам нельзя - у нас похоронное бюро... ему приемлимо))
16:31:25 13-05-2024
Шашлык там был, в основном, вкусный, сочный.
Но в отдельные дни прям разочарование - в мясе много жил.
21:06:58 13-05-2024
Гость (16:31:25 13-05-2024) Шашлык там был, в основном, вкусный, сочный.Но в отдельн... жить надо дома. а не в мясе :-D
17:56:47 13-05-2024
Гость (16:31:25 13-05-2024) Шашлык там был, в основном, вкусный, сочный.Но в отдельн... половина шашлыка там была малосъедобна уже очень давно )
18:01:41 13-05-2024
Гость (17:56:47 13-05-2024) половина шашлыка там была малосъедобна уже очень давно )... Потому что кенгурятину жрут либо австралийские аборигены, либо потомки английских каторжан.
21:33:22 13-05-2024
Гость (18:01:41 13-05-2024) Потому что кенгурятину жрут либо австралийские аборигены, ли...
Аборигены не едят кенгурятину вообще. Ее и в продаже не так легко найти. Это экзотика для туристов.
19:27:07 13-05-2024
Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили только из шеи домашней свинины. А потом понеслось( как и везде) : стали всё подряд на Новом рынке брать. А с появлением промышленной свинины в городе перешли на неё. Причём, тоже всё подряд берут: и лопатку, и задки.. Естественно, качество шашлыка упало нахрен.. Лет 10 уже не заезжаем. Раньше можно было люля взять.. Но теперь и это - НЕТ! Вообще в городе даже затрудняюсь сказать, где можно найти хороший шашлык из настоящего деревенского мяса.. Разве что на Теплом рынке, если Алексей-шашлычник ещё там работает...
08:48:08 14-05-2024
Марина (19:27:07 13-05-2024) Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили... На школе садоводов вкусный шашлык, в кафе АРТ (бывшее в дали от жен) ближе к бельмесевке
23:30:54 14-05-2024
Марина (19:27:07 13-05-2024) Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили... Может дело не в кафе? Деревенское мясо стало дефицитом, в таких количествах уж точно.
11:22:34 15-05-2024
В кафе «Наими» по прежнему отличные и сочные шашлыки, что 10 лет назад, что сейчас. Рекомендую!
20:02:15 15-05-2024
Марина (19:27:07 13-05-2024) Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили... К сожалению тоже почему то не работает
22:34:24 13-05-2024
Настоящий шашлык на Космонавтов 10/4 кафе Восточная история💥💯
23:17:05 13-05-2024
Двадцать лет назад,народу тьма, каждый вечер.
14:23:25 15-05-2024
Ха!
"Культовое" кафе!
И что же это за культ?))
Там со времён 90-х ничего не менялось. Ни интерьер, ни меню, ни сервис.
Вывозили исключительно за счёт вкусного шашлыка. Но и он у них в последние годы испортился. Заехал к ним как-то раз года полтора назад. По старой памяти.
Принесли шашлык, который есть невозможно. Жёсткий и (по ощущениям) несвежий. Как будто вчерашний просто разогрели на огне.
А недавно заказал порцию шашлыка в "Узбечке" (не буду называть адрес, чтобы за рекламу не сочли). Оказался намного выше ожиданий! Там натурально шея! Очень нежный и сочный. "Григорич" рядом не стоял.
Пусть сносят, короче! Помер Трофим - да и фиг с ним!
13:41:47 16-05-2024
Гость (14:49:29 13-05-2024) Когда куранты евоные разберут?... Их недавно поставили. Жалко убирать
23:08:20 16-05-2024
Не жалко. Если сделают комплекс вроде Грани Алтая, будет замечательно. Не стыдно перед гостями города за придорожную забегаловку, каким кафе было много лет