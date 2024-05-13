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В Барнауле начали разбирать культовое кафе "У Григорича". Фото

Новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен поблизости и уже построен

13 мая 2024, 14:40, ИА Амител

В Барнауле начали разбирать кафе "У Григорича" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле 13 мая приступили к демонтажу здания придорожного кафе "У Григорича". Напомним, решение разобрать знаменитое кафе приняли в связи с продолжением строительства развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов.

Новый объект, куда планируется переместить кафе, расположен поблизости и уже построен. Комплекс занимает участок 1,9 га, а площадь самих помещений составит более 3 тыс. кв. метров. По планам там будут столовая, кафе, мини-магазин, душевая для дальнобойщиков, а на втором этапе откроется гостиница.

Барнаул общественное питание кафе

Комментарии 24

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Гость

14:49:29 13-05-2024

Когда куранты евоные разберут?

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Гость

14:57:14 13-05-2024

Какое культовое? Обычная рыгаловка.

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Гость

15:00:39 13-05-2024

А что в нём культового? Забегаловка для ПТУшников.

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Гость

15:01:46 13-05-2024

Культовое - ни разу не была.. уже разобрали(

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Гость

15:21:21 13-05-2024

Гость (15:01:46 13-05-2024) Культовое - ни разу не была.. уже разобрали(... Там жриц любви вагон с тележкой было.

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Гость

15:54:37 13-05-2024

Гость (15:21:21 13-05-2024) Там жриц любви вагон с тележкой было.... куда тележку укатили теперь?))

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Гость

16:21:52 13-05-2024

Гость (15:54:37 13-05-2024) куда тележку укатили теперь?))... К вам направили. Там еще одно свободное место оставалось.

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Гость

16:33:21 13-05-2024

Гость (16:21:52 13-05-2024) К вам направили. Там еще одно свободное место оставалось.... к нам нельзя - у нас похоронное бюро

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Гость

18:11:25 13-05-2024

Гость (16:33:21 13-05-2024) к нам нельзя - у нас похоронное бюро... ему приемлимо))

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Гость

16:31:25 13-05-2024

Шашлык там был, в основном, вкусный, сочный.
Но в отдельные дни прям разочарование - в мясе много жил.

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Гость

21:06:58 13-05-2024

Гость (16:31:25 13-05-2024) Шашлык там был, в основном, вкусный, сочный.Но в отдельн... жить надо дома. а не в мясе :-D

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Гость

17:56:47 13-05-2024

Гость (16:31:25 13-05-2024) Шашлык там был, в основном, вкусный, сочный.Но в отдельн... половина шашлыка там была малосъедобна уже очень давно )

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Гость

18:01:41 13-05-2024

Гость (17:56:47 13-05-2024) половина шашлыка там была малосъедобна уже очень давно )... Потому что кенгурятину жрут либо австралийские аборигены, либо потомки английских каторжан.

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Гость

21:33:22 13-05-2024

Гость (18:01:41 13-05-2024) Потому что кенгурятину жрут либо австралийские аборигены, ли...
Аборигены не едят кенгурятину вообще. Ее и в продаже не так легко найти. Это экзотика для туристов.

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Марина

19:27:07 13-05-2024

Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили только из шеи домашней свинины. А потом понеслось( как и везде) : стали всё подряд на Новом рынке брать. А с появлением промышленной свинины в городе перешли на неё. Причём, тоже всё подряд берут: и лопатку, и задки.. Естественно, качество шашлыка упало нахрен.. Лет 10 уже не заезжаем. Раньше можно было люля взять.. Но теперь и это - НЕТ! Вообще в городе даже затрудняюсь сказать, где можно найти хороший шашлык из настоящего деревенского мяса.. Разве что на Теплом рынке, если Алексей-шашлычник ещё там работает...

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кенни

08:48:08 14-05-2024

Марина (19:27:07 13-05-2024) Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили... На школе садоводов вкусный шашлык, в кафе АРТ (бывшее в дали от жен) ближе к бельмесевке

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Гость

23:30:54 14-05-2024

Марина (19:27:07 13-05-2024) Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили... Может дело не в кафе? Деревенское мясо стало дефицитом, в таких количествах уж точно.

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Иван

11:22:34 15-05-2024

В кафе «Наими» по прежнему отличные и сочные шашлыки, что 10 лет назад, что сейчас. Рекомендую!

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Гость

20:02:15 15-05-2024

Марина (19:27:07 13-05-2024) Начинало кафе хорошо.. Впрочем, как и многие.. Шашлык жарили... К сожалению тоже почему то не работает

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Людмила

22:34:24 13-05-2024

Настоящий шашлык на Космонавтов 10/4 кафе Восточная история💥💯

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Сергей

23:17:05 13-05-2024

Двадцать лет назад,народу тьма, каждый вечер.

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Дмитрий

14:23:25 15-05-2024

Ха!
"Культовое" кафе!
И что же это за культ?))
Там со времён 90-х ничего не менялось. Ни интерьер, ни меню, ни сервис.
Вывозили исключительно за счёт вкусного шашлыка. Но и он у них в последние годы испортился. Заехал к ним как-то раз года полтора назад. По старой памяти.
Принесли шашлык, который есть невозможно. Жёсткий и (по ощущениям) несвежий. Как будто вчерашний просто разогрели на огне.
А недавно заказал порцию шашлыка в "Узбечке" (не буду называть адрес, чтобы за рекламу не сочли). Оказался намного выше ожиданий! Там натурально шея! Очень нежный и сочный. "Григорич" рядом не стоял.
Пусть сносят, короче! Помер Трофим - да и фиг с ним!

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Гость

13:41:47 16-05-2024

Гость (14:49:29 13-05-2024) Когда куранты евоные разберут?... Их недавно поставили. Жалко убирать

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Татьяна

23:08:20 16-05-2024

Не жалко. Если сделают комплекс вроде Грани Алтая, будет замечательно. Не стыдно перед гостями города за придорожную забегаловку, каким кафе было много лет

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