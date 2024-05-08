В течение месяца в городе заработают все 15 фонтанов

08 мая 2024, 10:20, ИА Амител

Фонтан "Глобус" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле начали запускать фонтаны. В частности, заработал фонтан "Глобус", расположенный на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.

Как ранее уточнили в мэрии Барнаула, основные городские фонтаны запустят к 9 мая. Расконсервацией объектов занимаются специалисты муниципального учреждения озеленения и благоустройства.

Первыми начали работать фонтаны на площади Сахарова, "Лилия" возле Нулевого километра, возле ТЦ "Россия" на проспекте Ленина, "Глобус" на проспекте Красноармейском и "Рыбка" на улице Молодежной.

"В течение месяца в Барнауле заработают все 15 фонтанов", – говорится в сообщении.

Напомним, в Бийске также готовятся к запуску фонтанов. Кстати, в наукограде их всего четыре.