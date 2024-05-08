В Барнауле начали запускать фонтаны
В течение месяца в городе заработают все 15 фонтанов
08 мая 2024, 10:20, ИА Амител
В Барнауле начали запускать фонтаны. В частности, заработал фонтан "Глобус", расположенный на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.
Как ранее уточнили в мэрии Барнаула, основные городские фонтаны запустят к 9 мая. Расконсервацией объектов занимаются специалисты муниципального учреждения озеленения и благоустройства.
Первыми начали работать фонтаны на площади Сахарова, "Лилия" возле Нулевого километра, возле ТЦ "Россия" на проспекте Ленина, "Глобус" на проспекте Красноармейском и "Рыбка" на улице Молодежной.
"В течение месяца в Барнауле заработают все 15 фонтанов", – говорится в сообщении.
Напомним, в Бийске также готовятся к запуску фонтанов. Кстати, в наукограде их всего четыре.
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