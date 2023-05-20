В Барнауле началась акция "Ночь музеев"

Она продлится до двух часов ночи

20 мая 2023, 18:24, ИА Амител









Фото: Алина Богомолова

В Барнауле 20 мая в шесть часов вечера стартовала акция "Ночь музеев", передаёт корреспондент amic.ru. В частности, на улице Мало-Тобольской напротив Старого базара уже проходят первые мероприятия, которые пришли посмотреть горожане.

Барнаульцы смогут гулять по музеям до двух часов ночи, также различные мероприятия проведут на открытом воздухе.

А чтобы люди могли без проблем и лишних затрат добраться домой, для них запустят дополнительные трамваи.