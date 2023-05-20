Куда сходить на "Музейную ночь" в Барнауле, если не хочется толпиться в душных залах?

"Музейная ночь" в этом году пройдёт в ночь с 20 на 21 мая

20 мая 2023, 07:30, ИА Амител

"Музейная ночь – 2022"/ Фото: amic.ru

"Музейная ночь – 2023" пройдёт в Барнауле в ночь с 20 на 21 мая 2023 года. Она будет идти с шести часов вечера до двух часов ночи. Свои программы приготовят 45 барнаульских музеев. Однако у многих нет желания стоять в очередях и толпиться в тесных коридорах – им больше нравится гулять по городу и узнавать о нём интересные факты. Специально для таких amic.ru собрал самые интересные мероприятия, которые пройдут "воздухе".

Танцы и открытие

Открытие "Ночи музеев" будет на улице. Оно состоится в 18:00 на ул. Мало-Тобольской. Для гостей подготовят театрализованное представление, посвящённое Барнаулу и передаче памяти от поколения к поколению. Там расскажут о России и её истории. После этого музеи поведут пешеходные экскурсии к своим зданиям.

На "Музейной ночи" можно будет увидеть и танцы на улице. Их организует краеведческий музей. Программа "Танцующие улицы" от студии старинного танца "Северная сторона" будет длиться с 19:30 до 21:00.

В парк

Праздничная программа будет в парке "Изумрудный". Там в 16:00 гостей ждёт анимационная развлекательная программа по мотивам советских мультфильмов "Детство навсегда" – с конкурсами и призами. Желающие смогут бесплатно посетить экскурсии, выставки и мастер-классы.

Тогда же на пруду начнётся показательное выступление радиоуправляемых кораблей от ДЮТТ Ленинского района и Федерации судомодельного спорта Алтайского края. Доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Татьяна Антоненко в 16:00 проведёт биологическую экскурсию "Жизнь муравьев" (она стартует от центрального входа), тогда же будет выставка экзотических животных "Не ходите, дети, в Африку гулять!", выставка ретрооткрыток и игрушек в визит-центре, фотовыставка Банка России "Путешествия в детство" (площадка у визит-центра).

Будет и три мастер-класса – по изготовлению простейших моделей кораблей (площадка у визит-центра), мастер-класс и лекция по валянию игрушек из войлока (центральная аллея), мастер-класс по ленто- и бисероплетению (центральная аллея), все они состоятся в 16:00.

В 17:00 известный барнаульский краевед и историк Данил Дегтярёв проведёт экскурсию "Меланжевый – лучший парк Барнаула" (сбор у верстового столба), в то же время в амфитеатре запланировано детское караоке. С 19:00 до 20:00 в амфитеатре будет идти кинопоказ советских мультфильмов.

С 20:00 по 21:00 в парке выступит барнаульский духовой оркестр с программой "В городском саду" (площадка у центрального входа). И с 14 до 21 часа на центральной аллее будет идти выставка-продажа изделий ручной работы мастеров-ремесленников Алтайского края.

"Музейная ночь-2022"/ Фото: amic.ru

Свою программу подготовил и парк "Лесная сказка". Там мероприятия начнутся с торжественного открытия акции с запуском голубей. С 19:10 в парке будет работать тематическая площадка "История древнего человека Алтая" с мастер-классом по изготовлению древних лепешек и выпечке их на камнях.

Также с 19:10 на разных площадках начнётся концерт с участием творческих коллективов Барнаула, будет выставка экзотических беспозвоночных (богомолов, пауков и эублефаров), мастер-класс по изготовлению мозаики из стекла, по изготовлению сувениров из природных материалов, квиз о подвигах животных в ВОВ и квест по зоопарку.

В 20:00 стартует познавательная экскурсия по зоопарку с его директором Сергеем Писаревым с показательным кормлением животных. А в 22 часа состоится огненное шоу. До полуночи парк будет работать в обычном режиме.

Несмотря на то, что парк "Центральный" сейчас закрыт, около его главного входа будет концертная программа (с 19:00 до 20:00) и развлекательная ретродискотека с участием группы ECLIPSE (с 20:00 до 22:00). Также у ворот будут викторины и фотовыставки.

На уличную экскурсию

20 числа состоится несколько пеших экскурсий от музеев. Краеведческий музей организует три пешеходные экскурсии:

в 18:30 "Пешком по Петропавловской" (ул. Мало-Тобольская – ул. Ползунова, 39);

в 19.30 "Городская миля" (ул. Ползунова, 46 – пр. Красноармейский, 28);

в 19:30 "Вдоль по Конюшенному" (ул. Ползунова, 39 – пр. Красноармейский, 28). Ещё одна такая пройдёт в 21:00.

Художественный музей организует пешеходную экскурсию по ул. Мало-Тобольской от Старого базара до ул. Максима Горького (будет идти с 18:40 до 19:00), а также так называемую нетипичную пешеходную экскурсию "Вдоль музейного квартала" (с 21:00 до 22:00).

ГМИЛИКА проведёт пешеходную экскурсию по улице Льва Толстого "История одной улицы. Большая Тобольская – Льва Толстого" (с 18:40 до 19:00). Желающих проведут с площадки Церемонии открытия краевой акции на ул. Мало-Тобольская до усадьбы музея.

Музей "Город" также начнёт "Музейную ночь" с экскурсии по улице Мало-Тобольской до улицы Льва Толстого. Она начнётся в 18 часов вечера и закончится в 19:00.

Выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги организует пешеходные экскурсии по территории верхней части эксплуатационного локомотивного депо Барнаул с 19:00 до 02:00. На них барнаульцы смогут познакомиться с памятниками истории строительства железной дороги на Алтае, посетить смотровую площадку "Современный подвижной состав железной дороги" и посетить экспозицию "Открытые фонды музея" в историческом здании постройки 1914 года.

"Музейная ночь-2022" в Барнауле/ Фото: amic.ru

Музей "Мир Камня" весь день 20 мая будет вести экскурсии на "Барнаульский сереброплавильный завод". Там барнаульцы смогут прикоснуться к старинным кирпичам и узнать об этом здании подробнее. Время начала экскурсий: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00. Группы формируются по предварительной записи по телефону 8 (3852) 69-14-70.

Будут и частные экскурсии – например, "Городская мистика". В ходе прогулки расскажут, почему в городе начали происходить мистические события, там поведают об истории проклятого особняка, о старинных усадьбах, о судьбах призраков и старинных кладбищах. Экскурсия начнётся в 19:00 на проспекте Ленина, 19. Есть и ночная версия этой экскурсии – в 22:00.

Для взрослых (рейтинг 18+) в 19:00 пройдёт экскурсия "Секс в провинции", там расскажут, где находился первый публичный дом и куда шли мужчины – от простых ремесленников до купцов, а также поведают о сексуальных богатых людей. Место сбора – Красноармейский проспект, 6 / Пушкина, 80.

Подробнее о том, куда сходить на "Музейную ночь" можно прочить здесь. А о том, как в этом году пройдёт "Ночь музеев", можно узнать в нашем материале.