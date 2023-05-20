Как будет ходить транспорт в "Музейную ночь" в Барнауле и какие дороги перекроют?
Предлагаем заранее выбирать маршруты объезда, поскольку ровно в 18:00 движение изменится
20 мая 2023, 07:50, ИА Амител
В Барнауле в субботу, 20 мая, в связи с проведением акции "Ночь музеев" перекроют движение на нескольких участках и запустят дополнительные трамваи. Рассказываем, какие дороги перекроют по случаю акции и как (и главное на чём!) можно будет добраться домой.
Какие дороги перекроют в Барнауле?
С 18:00 до 02:00 закроют движение по следующим направлениям:
– улица Ползунова – от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского;
- улица Льва Толстого – от проспекта Ленина до улицы Максима Горького.
И как тогда будет ходить общественный транспорт?
– № 73р при движении на конечную "площадь Спартака": проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – площадь Спартака; в обратном направлении без изменений;
– № 57 при движении на конечную "Спартак-2": проспект Красноармейский – разворот на улицу Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении: проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту;
– № 60 при движении на конечную "Спартак-2": проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – ЛДП "Спартак-2; в обратном направлении: проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский, далее по маршруту;
- № 47 при движении в сторону площади им. В.Н. Баварина: проспект Красноармейский – разворот на улице Ползунова – проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;
– № 109, 109оп при движении в сторону Змеиногорского тракта: проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – разворот на улице Гоголя – проспект Красноармейский, далее по маршрутам; в обратном направлении: проспект Красноармейский – улица Пушкина – проспект Социалистический – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршрутам.
А как будет ходить общественный транспорт? Я смогу уехать после окончания "Музейной ночи"?
Да, не переживайте. С площади Свободы вы сможете уехать по маршруту: улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – станция Докучаево. Будет пять трамваев с интервалом движения 20 минут.
08:43:02 21-05-2023
не переживайте, ага. два часа вчера добиралась от Арены до пл. Октября в 20:30. на остановках было полно людей, а транспорта нет! стояли бабушки с садовыми сумками до 23:00 (дальше я уехала) . такси с третьей попытки кое-как вызвала. единственные маршрутки 144, которые останавливались возле Леруа и Арены. 110 ждали около 10 человек, следили в приложении, а он просто проехал мимо! транспорт ходит как попало!