В Барнауле назвали сроки завершения ремонта тепломагистрали на улице Попова

Ремонт продолжается и в темное время суток

19 октября 2026, 07:16, ИА Амител

Ремонт тепломагистрали / Фото: "СГК-Алтай"

В Барнауле энергетики рассчитывают к 08:00 19 октября завершить устранение крупной коммунальной аварии на улице Попова, в результате которой два человека получили ожоги. Сейчас специалисты устанавливают новый участок тепломагистрали диаметром один метр. После окончания ремонта трубопровод проверят под давлением и возобновят циркуляцию теплоносителя, сообщили в "СГК-Алтай".

Повреждение произошло утром 18 октября в районе дома № 166а на улице Попова. Коммунальщикам пришлось работать с трубопроводом диаметром 1000 миллиметров — самым большим из используемых на теплосетях. Для монтажа нового участка задействовали подъемный кран, мобильную аварийно-восстановительную мастерскую и почти десять специалистов.

Ремонт продолжается и в темное время суток. Чтобы обеспечить освещение рабочей зоны, на месте установили специальную световую вышку. После завершения сварки энергетики проведут испытания замененного участка рабочим давлением, а затем запустят циркуляцию теплоносителя.

Напомним, сообщение о прорыве тепломагистрали и выходе горячей воды на проезжую часть поступило в единую диспетчерскую службу 18 октября в 07:30. В результате происшествия ожоги получили два человека.

Аварийный участок оперативно локализовали, после чего специалисты приступили к устранению повреждения. На месте провели необходимые земляные работы. Ранее сообщалось, что в ликвидации аварии участвовали 13 сотрудников коммунальных служб и пять единиц специальной техники.

Повреждение тепломагистрали также отразилось на теплоснабжении части потребителей. В СГК пояснили, что большинство объектов, где утром наблюдалось снижение температуры теплоносителя, уже переключили на другую магистраль. Благодаря этому подачу тепла удалось восстановить.

В зданиях, которые пока остаются без отопления, специалисты продолжают следить за температурой. Контроль ведут инспекторы службы измерений, наладки и испытаний. По данным энергетиков, температура в помещениях сохраняется в пределах установленных нормативов.