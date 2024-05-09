В Барнауле запретили продавать алкоголь в День Победы
Магазинам грозит штраф до 300 тысяч рублей за продажу спиртного на 9 Мая
09 мая 2024, 09:00, ИА Амител
В Барнауле нельзя будет купить никакой алкоголь в праздничный день 9 Мая.
"Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – ранее пояснили в мэрии.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00. То есть весь праздничный день, поскольку с 21:00 в Барнауле запрещена продажа спиртных напитков.
Напомним, соответствующее решение приняли депутаты АКЗС в феврале 2024 года. Изменения внесли в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".
В случае продажи алкоголя в День Победы предусмотрено наказание: для должностных лиц размер штрафа составит 20-40 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей с конфискацией.
Стоит отметить, что запрет на продажу алкоголя на 9 Мая в Алтайском крае вводили и до решения АКЗС. В частности, ограничение действовало и в 2023 году.
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07:55:14 08-05-2024
Победу праздновать, только с трезвой головой. Только тогда можно понять, чего это стоило. Если замутить мозги зеленым змеем, начнутся возгласы - можем повторить!
08:03:52 08-05-2024
Спроси у родственников, как твой дед Победу праздновал, если у тебя в роду был Победитель ?
08:29:14 08-05-2024
Гость (08:03:52 08-05-2024) Спроси у родственников, как твой дед Победу праздновал, есл... через полчаса магазины начнут продавать алкашку. сходи и возьми две. одну бутылку сегодня хлопнешь, а вторую завтра. чего страдать на ровном месте? не понимаю.
08:56:46 08-05-2024
Гость (08:29:14 08-05-2024) через полчаса магазины начнут продавать алкашку. сходи и воз... Да дело не только в том, что завтра нельзя купить-догнаться. А в отношении, всех с трясущимися руками представляете? В чем смысл запрета?
09:00:03 08-05-2024
Гость (08:29:14 08-05-2024) через полчаса магазины начнут продавать алкашку. сходи и воз... Если место ровное, зачем придумывать запрет?)
09:08:35 08-05-2024
Гость (09:00:03 08-05-2024) Если место ровное, зачем придумывать запрет?)... вопрос не по адресу. не я этот запрет придумал, но и стонать из за него я не вижу повода. хочешь завтра помянуть павших, купи сегодня. никаких проблем.
08:53:56 08-05-2024
Гость (08:03:52 08-05-2024) Спроси у родственников, как твой дед Победу праздновал, есл... Мои деды оба ТАМ остались. "Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой". Квасом будем поминать?
09:06:04 08-05-2024
Гость (08:03:52 08-05-2024) Спроси у родственников, как твой дед Победу праздновал, есл... Тем, кто причастен к той Победе, нальют, не переживай. Остальные об этом могут позаботиться заранее, если это так необходимо.
13:37:55 08-05-2024
Гость (08:03:52 08-05-2024) Спроси у родственников, как твой дед Победу праздновал, есл... Гость, это ты кому говоришь? У меня деды погибли, отец без ноги пришел с войны. Когда одевал протез или деревяшку, то перед глазами вставал взрыв мины, когда была нога и не стала. Проклинал Гитлера и Сталина. Девятого мая открывал горькую, поминал однополчан и своего командующего фронтом, Рокоссовского, о Жукове говорил, от него пахло смертью.
08:20:01 08-05-2024
Кому надо, затарятся сегодня. Да и на наливайки запрет не распространяется.
08:31:29 08-05-2024
В центре нельзя, а на ВРЗ как обычно, без ограничений))))))))
08:55:15 08-05-2024
Раньше вроде было "не рекомендовано", а теперь прям запрет? А в Москве праздник праздником. Чем мы отличаемся, кроме зарплат?
09:57:56 08-05-2024
сходи и возьми две. одну бутылку сегодня хлопнешь, а вторую завтра.------- вот поэтому они и ноют - сколько купили, столько и хлопнут в тот же день)
10:01:08 08-05-2024
В чем смысл запрета?----- в том же, в чем и смысл нытья! Одни запретили непонятно зачем, а вы ноете, непонятно почему)
10:27:25 08-05-2024
Мерзкое двуличие властей- остальные 364 дня в году государство непомерно наживается, имея с продажи бухла налоги и акцизы, и только в один день становится стыдно зарабатывать на зависимости людей... тьфу, продажные упыри!
10:40:14 08-05-2024
Как возмутились то и заминусовались те, кто не может в праздник без алкашки))
10:49:32 08-05-2024
Запрет касается только магазинов,весь так называемый общепит (наливайки,пивнушки пошире) будут колбасить по полной....удивляюсь, почему ФАС до сих пор не обращает внимание на эту ситуацию в Алтайском крае...
11:38:41 08-05-2024
местный (10:49:32 08-05-2024) Запрет касается только магазинов,весь так называемый общепит... Да потому, что плевали все на эту фас)))
11:47:14 08-05-2024
Гость (11:38:41 08-05-2024) Да потому, что плевали все на эту фас)))... И потому, что эти все пивняки под крышей кого надо...
15:10:15 09-05-2024
Гость (11:38:41 08-05-2024) Да потому, что плевали все на эту фас)))...
Правильно и делают, что плюют. Бред какой-то, в продаже есть, но продавать нельзя! А одобрятели запрета просто идиоты. Они уже построили концлагерь в своей голове. И хотят, чтобы так делали другие!
20:46:06 08-05-2024
Упыри-депутатики наворовали (и продолжают воровать), и вот теперь боятся, что народ может штурмом взять и их берлины.
17:22:45 09-05-2024
В Ромашке на Гущина 153в прямо сейчас наливают из кег. Хотел купить воды бабушка-пенсионерке 87 лет в жаркий день, но очереди не дождался и плюнул, зато 4 любителя пива взяли свои 3 полторашки
07:40:44 10-05-2024
Чтоб этих властей, дети ТАК помнили. Что за маразм запрета.
За упокой деда выпить нельзя, ему на память стакан граненый с хлебушком не поставить, с водой чтоли ставить? Ироды. Чтоб у придумавшего запред язык отсох. Фашисты. Это неуважение к погибшим.
Сначала запрет алкоголя, потом запрет бессмертного полка, дальше что? Памятники как вислоухие фашисты начнем сбивать? Только запрещать и научились, а под шумок праздника, цену на бензин подняли. Красавцы, что сказать то!
06:45:27 11-05-2024
А мы у самогонщиков закупались. Пофиг все эти запреты.