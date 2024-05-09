В Барнауле запретили продавать алкоголь в День Победы

Магазинам грозит штраф до 300 тысяч рублей за продажу спиртного на 9 Мая

09 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Стаканы с напитком / Фото: unsplash.com

В Барнауле нельзя будет купить никакой алкоголь в праздничный день 9 Мая.

"Не допускается розничная продажа алкогольной продукции 9 мая – в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – ранее пояснили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00. То есть весь праздничный день, поскольку с 21:00 в Барнауле запрещена продажа спиртных напитков.

Напомним, соответствующее решение приняли депутаты АКЗС в феврале 2024 года. Изменения внесли в закон Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края".

В случае продажи алкоголя в День Победы предусмотрено наказание: для должностных лиц размер штрафа составит 20-40 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юридических лиц – 100-300 тысяч рублей с конфискацией.

Стоит отметить, что запрет на продажу алкоголя на 9 Мая в Алтайском крае вводили и до решения АКЗС. В частности, ограничение действовало и в 2023 году.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.