В Барнауле несколько домов и школа лишились холодной воды

На улице Тимуровской произошла коммунальная авария

02 мая 2025, 11:01, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле на улице Тимуровской, 29, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время ремонтных работ холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Тимуровская, 29, 35 ,31а, 66, 68 (пятиэтажные дома);

ул. Тимуровская, 78, 76, 37 (четырехэтажные дома);

ул. Тимуровская, 33 (школа);

ул. Тимуровская, 74 (баня);

ул. Тимуровская, 72 (административное здание);

проспект Космонавтов, 29 (пятиэтажный дом и бойлер).

"Ориентировочное время устранения – 20:30", – говорится в сообщении.

Ранее на одной из улиц Барнаула перекрыли движение трамваев из-за аварии на водопроводе. Тогда на пересечении улицы Молодежной и переулка Ядринцева произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм, в связи с чем по ряду адресов либо отсутствовало холодное водоснабжение, либо наблюдалось пониженное давление.