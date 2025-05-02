В Барнауле несколько домов и школа лишились холодной воды
На улице Тимуровской произошла коммунальная авария
02 мая 2025, 11:01, ИА Амител
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
В Барнауле на улице Тимуровской, 29, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время ремонтных работ холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Тимуровская, 29, 35 ,31а, 66, 68 (пятиэтажные дома);
- ул. Тимуровская, 78, 76, 37 (четырехэтажные дома);
- ул. Тимуровская, 33 (школа);
- ул. Тимуровская, 74 (баня);
- ул. Тимуровская, 72 (административное здание);
- проспект Космонавтов, 29 (пятиэтажный дом и бойлер).
"Ориентировочное время устранения – 20:30", – говорится в сообщении.
Ранее на одной из улиц Барнаула перекрыли движение трамваев из-за аварии на водопроводе. Тогда на пересечении улицы Молодежной и переулка Ядринцева произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм, в связи с чем по ряду адресов либо отсутствовало холодное водоснабжение, либо наблюдалось пониженное давление.
11:09:41 02-05-2025
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