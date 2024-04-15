В Барнауле обсудили законодательную базу по увековечиванию памяти защитников Родины

В разговоре участвовали представители правительства Алтайского края, фонда "Защитники Отечества", депутаты и общественники

15 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Круглый стол / Фото: партия "Единая Россия"

В Парламентском центре Алтайского края 11 апреля прошел круглый стол, посвященный правовому регулированию и совершенствованию законодательства в сфере увековечения памяти о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, а также памяти о погибших участниках СВО. Инициаторами обсуждения стали сенатор РФ Наталья Кувшинова и вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, фракция "Единая Россия".

В разговоре также участвовали представители правительства Алтайского края и муниципальных образований, филиала государственного фонда "Защитники Отечества", депутаты и общественники, координаторы партийных проектов.

"Увековечение памяти о событиях 1941-1945 годов и спецоперации находится в фокусе особого внимания государства. Вместе с тем существует вопросы, заслуживающие дополнительного внимания. Например, упрощение требований к ремонту памятников военной истории. Еще одна крайне важная тема – увековечение памяти участников СВО. Муниципальные образования предлагают сформировать единообразные подходы к этой работе", – рассказала об актуальности поднятых тем Наталья Кувшинова.Вице-губернатор Юрий Абдуллаев отметил, что правительство нацелено на оперативное решение проблемы.

Председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края", глава Поспелихинского района Игорь Башмаков рассказал, что самостоятельные попытки муниципальных властей привести памятники в порядок считаются нарушением федерального законодательства. Между тем найти лицензированные организации для ремонта и соблюсти законодательный порядок трудно.

Круглый стол / Фото: партия "Единая Россия"

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александр Урбах считает, что проводить такие работы нужно в упрощенном порядке. При этом возможность установки бюстов и других объектов на территории памятников ВОВ нужно урегулировать законодательно.

В октябре 2023 года были внесены изменения в федеральный закон об объектах культурного наследия народов РФ, упростившие порядок проведения работ по ремонту объектов культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах ВОВ.

По словам Александра Урбаха, это серьезно сократит финансовые расходы на проведение работ и позволит муниципалитетам поддерживать памятники военной истории в достойном состоянии.

Как рассказал Денис Голобородько – координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае, из муниципалитетов все чаще поступают вопросы и предложения по увековечению памяти бойцов.

"Единые подходы нужно вырабатывать уже сейчас. Алтайский край может стать регионом, который одним из первых предложит концепцию увековечения памяти участников СВО", – уточнил Денис Голобородько.

Решением вопросов займется рабочая группа, которую создадут на площадке АКЗС по итогам круглого стола. В нее войдут представители профильных ведомств, муниципалитетов, общественных организаций.

Как заключил Денис Голобородько, предложения направят в рабочую группу по вопросам СВО на федеральный уровень для тщательной проработки и корректировки в региональном законодательстве.