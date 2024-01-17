В Барнауле ограничили доступ в потрескавшийся дом и дали жильцам пять дней на сборы

Люди смогут забрать необходимые личные вещи в сопровождении полицейских, спасателей и специалистов администрации

17 января 2024, 10:11, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины, сообщает мэрия.

"На месте дежурят сотрудники полиции. С сегодняшнего дня жильцы могут взять необходимые личные вещи в сопровождении сотрудников полиции, спасателей и специалистов администрации Центрального района", – рассказали власти.

Доступ в квартиры обеспечат по графику:

17 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;

18 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;

19 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;

20 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;

21 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00.

Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки, которое не признано аварийным и подлежащим сносу. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения. По данным на 16 января дом отказывалась покидать одна семья.