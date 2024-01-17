В Барнауле ограничили доступ в потрескавшийся дом и дали жильцам пять дней на сборы
Люди смогут забрать необходимые личные вещи в сопровождении полицейских, спасателей и специалистов администрации
17 января 2024, 10:11, ИА Амител
В Барнауле ограничили доступ в многоквартирный дом по улице Партизанской, 70б, где 15 января обнаружили трещины, сообщает мэрия.
"На месте дежурят сотрудники полиции. С сегодняшнего дня жильцы могут взять необходимые личные вещи в сопровождении сотрудников полиции, спасателей и специалистов администрации Центрального района", – рассказали власти.
Доступ в квартиры обеспечат по графику:
- 17 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;
- 18 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;
- 19 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;
- 20 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00;
- 21 января – с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00.
Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на 12-квартирном двухэтажном здании 1957 года постройки, которое не признано аварийным и подлежащим сносу. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения. По данным на 16 января дом отказывалась покидать одна семья.
10:25:04 17-01-2024
Ну хотя бы показали на фото трещину. А то стоит дом как дом. И ещё подозрительно, что нет никаких комментов жителей.
12:18:16 17-01-2024
Гость (10:25:04 17-01-2024) Ну хотя бы показали на фото трещину. А то стоит дом как дом.... Да показывали как там штукатурка треснула, земля кому-то понадобилась, расселять за свой счёт застройщик конечно не хочет, признать аварийным легко, со спасателями эвакуируют смешно, он даже не треснул, у меня недалеко дом стоит треснул в 1980, подпорки поставили, трещину замазали, до сих пор люди живут, с этим домом устроили какой то цирк с конями.
13:30:17 17-01-2024
Гость (12:18:16 17-01-2024) Да показывали как там штукатурка треснула, земля кому-то пон... Может новому дому двор и парковка нужна
10:27:40 17-01-2024
Про полицаев и спасателей понятно, а чинушки зачем ещё будут сопровождать? Пусть лучше идут дорожки песком посвпают сами, коль организовать не могут.
10:30:15 17-01-2024
Эта история может повториться! Вот начнут строить многоэтажку на месте бывшего кинотеатра Искра Только там рядом детский сад и две девятиэтажки 80-го года постройки
10:31:52 17-01-2024
Кто в курсе им дадут квартиры взамен?
10:55:18 17-01-2024
Гость (10:31:52 17-01-2024) Кто в курсе им дадут квартиры взамен?... На счет квартир - не знаю. Но в этом году Алтайскому краю деньги на расселение из аварийного жилья государство не выделило. Так бывает, если выделенные ранее деньги не были все потрачены по назначению.
12:20:40 17-01-2024
Гость (10:31:52 17-01-2024) Кто в курсе им дадут квартиры взамен?... Нет, им деньги дадут на первоначальный взнос по ипотеке хватит, знаю соседний дом снесли, люди залезли в ипотеки.
14:22:27 17-01-2024
Гость (12:20:40 17-01-2024) Нет, им деньги дадут на первоначальный взнос по ипотеке хват... Ну а они как хотели? Чтоб у блюдечка еще и голубая каемочка была? Раз не заботились о жилье ранее, то пусть сейчас ипотеку платят. Ну или переселить их в подобное этому жилье и дальше пусть ждут мильонов. Халявщики.
10:34:28 17-01-2024
Дом является собственностью живущих в нем. Они имеют право пользования, владения и распоряжения им (ст. 209 ГКРФ). Вправе послать всех лесом и взять риски на себя. И потом: где экспертиза, решение суда о выселении?? Мутно все это. Земля дорогая. Видно кто-то с ними не договорился о покупке у них дома с участком в центре Барнаула.
10:38:37 17-01-2024
Андрей (10:34:28 17-01-2024) Дом является собственностью живущих в нем. Они имеют право ... да сколько там земли то? под домом меньше 5 соток и прилегающей в лучшем случае еще столько же.
12:22:00 17-01-2024
Андрей (10:34:28 17-01-2024) Дом является собственностью живущих в нем. Они имеют право ... Решение суда о выселении может быть в том случае, если жильцы не выселяются добровольно и администрация обратилась в суд с соответствующим иском.
10:49:36 17-01-2024
Посмотрел фото, странно конечно что котлован вырыли прямо рядом с этим домом, неудивительно что фундамент поплыл. Интересно как проект нового здания прошел экспертизу с такими косяками, не должно быть такого близкого размещения зданий. Вопросов очень много возникает к данной стройке и пора бы соответствующим органам этим заняться почему так получилось и кто ставил подписи на всем этом.
13:06:44 17-01-2024
Гость (10:49:36 17-01-2024) Посмотрел фото, странно конечно что котлован вырыли прямо ря... за такие вопросы, товарищ, можно и партбилет на стол положить
11:00:52 17-01-2024
.....и дали жильцам пять дней на сборы.... одно только на ум приходит. у куда меня теперь? в бутырку ? или кресты ?
12:12:21 17-01-2024
Какое расстояние от котлована до дома? Причина трещины, котлован вплотную к дому.
12:18:19 17-01-2024
А если животное в квартире со мной проживает (кот например), его куда, тоже на помойку? Вот так и становятся бомжами.
12:22:38 17-01-2024
Судя по снимкам на расстояии 2.5-3 м от дома вырыли котлован. Повело грунт, появилась трещина.
12:25:24 17-01-2024
Всем прийти жить в администрацию.
12:34:05 17-01-2024
Вот так людей в нашей стране и грабят, заплатят людям копейки, а землю продадут за хорошие деньги.
15:32:05 17-01-2024
Да, в 2006 году за 13 квадратов моих , мне дали 1 комнатную квартиру. Но правда частник сносил. А сейчас администрация каждый метр считает. Компенсация только за квадраты.