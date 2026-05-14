В Барнауле отключат светофоры на нескольких перекрестках

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения

14 мая 2026, 21:02, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

В Барнауле 15 мая временно отключат светофоры на нескольких участках, сообщил пресс-центр мэрии.

В администрации пояснили, что отключение связано с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения. Светофоры отключат на следующих перекрестках:

Змеиногорский тракт — улица Ляпидевского (Телецентр) — с 10:00 до 11:00;

Павловский тракт — улица Сельскохозяйственная — с 09:00 до 12:00;

Павловский тракт — улица Бабуркина — с 09:00 до 12:00;

улица Малахова, 113 — с 13:30 до 16:00.