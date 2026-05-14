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В Барнауле отключат светофоры на нескольких перекрестках

Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения

14 мая 2026, 21:02, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com
Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

В Барнауле 15 мая временно отключат светофоры на нескольких участках, сообщил пресс-центр мэрии.

В администрации пояснили, что отключение связано с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения. Светофоры отключат на следующих перекрестках:

  • Змеиногорский тракт — улица Ляпидевского (Телецентр) — с 10:00 до 11:00;
  • Павловский тракт — улица Сельскохозяйственная — с 09:00 до 12:00;
  • Павловский тракт — улица Бабуркина — с 09:00 до 12:00;
  • улица Малахова, 113 — с 13:30 до 16:00. 

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», — добавили в мэрии.

Барнаул Дороги ремонт отключения работы
       

Комментарии 3

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Гость

05:34:52 15-05-2026

Спросите у них, ночью можно это делать? Как машины будут выезжать со второстепенной дороги на главную, если там будет плотная, пробка? Надеюсь увидеть регулировщиков движения.

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Они

09:02:50 15-05-2026

Гость (05:34:52 15-05-2026) Спросите у них, ночью можно это делать? Как машины будут вые... Можно, а зачем?

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гость

08:37:24 15-05-2026

Ночью темно, и еще светофор не будет работать!

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