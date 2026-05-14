В Барнауле отключат светофоры на нескольких перекрестках
Это связано с плановыми работами на сетях электроснабжения
14 мая 2026, 21:02, ИА Амител
Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com
В Барнауле 15 мая временно отключат светофоры на нескольких участках, сообщил пресс-центр мэрии.
В администрации пояснили, что отключение связано с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения. Светофоры отключат на следующих перекрестках:
- Змеиногорский тракт — улица Ляпидевского (Телецентр) — с 10:00 до 11:00;
- Павловский тракт — улица Сельскохозяйственная — с 09:00 до 12:00;
- Павловский тракт — улица Бабуркина — с 09:00 до 12:00;
- улица Малахова, 113 — с 13:30 до 16:00.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», — добавили в мэрии.
05:34:52 15-05-2026
Спросите у них, ночью можно это делать? Как машины будут выезжать со второстепенной дороги на главную, если там будет плотная, пробка? Надеюсь увидеть регулировщиков движения.
09:02:50 15-05-2026
Гость (05:34:52 15-05-2026) Спросите у них, ночью можно это делать? Как машины будут вые... Можно, а зачем?
08:37:24 15-05-2026
Ночью темно, и еще светофор не будет работать!