Ограничения начнутся вечером и продлятся до середины ночи

16 мая 2026, 11:00, ИА Амител

"Музейная ночь" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 16 мая ограничат движение транспорта на время акции "Ночь музеев" на двух улицах — Ползунова и Льва Толстого, сообщает мэрия.

Где и когда перекроют движение?

С 18:00 часов 16 мая до 02:00 часов 17 мая движение транспорта будет прекращено по четной и нечетной проезжей части улицы Ползунова — от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского.

С 17:00 часов 16 мая до 02:00 часов 17 мая движение транспорта будет прекращено по улице Льва Толстого — от проспекта Ленина до улицы Максима Горького.

Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия пройдут в Барнауле в "Ночь музеев — 2026" и что нельзя пропустить.