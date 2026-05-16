Дороги перекроют в центре Барнаула 16 мая в связи с проведением "Ночи музеев"
Ограничения начнутся вечером и продлятся до середины ночи
16 мая 2026, 11:00, ИА Амител
"Музейная ночь" в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле 16 мая ограничат движение транспорта на время акции "Ночь музеев" на двух улицах — Ползунова и Льва Толстого, сообщает мэрия.
Где и когда перекроют движение?
С 18:00 часов 16 мая до 02:00 часов 17 мая движение транспорта будет прекращено по четной и нечетной проезжей части улицы Ползунова — от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского.
С 17:00 часов 16 мая до 02:00 часов 17 мая движение транспорта будет прекращено по улице Льва Толстого — от проспекта Ленина до улицы Максима Горького.
Ранее amic.ru рассказал, какие мероприятия пройдут в Барнауле в "Ночь музеев — 2026" и что нельзя пропустить.
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