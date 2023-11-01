В Барнауле отключат светофоры на Павловском тракте
Устройства не будут работать в течение двух часов
01 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 1 ноября из-за ремонта электросетей отключат светофоры на нескольких участках по Павловскому тракту, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 13:30 до 15:30 в районе здания № 49, а также на пересечениях Павловского тракта с улицами Фурманова и Советской Армии.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Ранее в Барнауле ограничили движение транспорта в ночное время на подъездах к железнодорожному путепроводу на пересечении Павловского тракта с проспектом Строителей и улицей Советской Армии.
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