В Барнауле отключат светофоры на Павловском тракте

Устройства не будут работать в течение двух часов

01 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 1 ноября из-за ремонта электросетей отключат светофоры на нескольких участках по Павловскому тракту, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 13:30 до 15:30 в районе здания № 49, а также на пересечениях Павловского тракта с улицами Фурманова и Советской Армии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее в Барнауле ограничили движение транспорта в ночное время на подъездах к железнодорожному путепроводу на пересечении Павловского тракта с проспектом Строителей и улицей Советской Армии.