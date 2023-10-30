Проезд ограничат под мостом на пересечении Павловского тракта и Строителей в Барнауле
Ограничения на проезд будут вводить по ночам — для машин оставят по одной полосе в каждом направлении
30 октября 2023, 09:31, ИА Амител
Движение транспорта ограничат в ночное время с 31 октября по 2 ноября на подъездах к железнодорожному путепроводу на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, в эти дни железнодорожники проведут капремонт путей.
Так, с 00:00 до 05:00 движение транспорта на подъездах и под путепроводом организуют по одной полосе в обоих направлениях. В мэрии попросили жителей быть внимательными при планировании поездок.
Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.
12:06:39 30-10-2023
Там нет моста там есть путепровод. амик учим матчасть.
12:25:44 30-10-2023
Гость (12:06:39 30-10-2023) Там нет моста там есть путепровод. амик учим матчасть.... Если такие как ты выскочки начнут читать не только заголовки, станет гораздо проще жить.
16:48:50 30-10-2023
Гость (12:25:44 30-10-2023) Если такие как ты выскочки начнут читать не только заголовки... ну а в заголовках можно писать бред?
16:07:57 30-10-2023
А колею на полосах под "путепроводом" этим когда устранят? Или ждут на этом участке массовое ДТП в гололёд, которое "ПАРАЛЕЗУЕТ" половину г. Барнаул?
11:50:18 05-11-2023
Дать технологическое окно. Час. И пусть ковыряются.
21:01:42 05-11-2023
Какого рожна вы её пиарите,чтобы не забыли,что-ли?
01:52:20 06-11-2023
Вот она и вылезла!! Вся гниль современного общества: - Строим путепровод над ж/д путями — согласовываем и из городского бюджета платим денюжку РЖД - Ремонтируем ж/д пути над путепроводом — РЖД приносит извинения за неудобства СУТЬ: Крутим-вертим-пилим бюджетную денюжку как нам/мне (КОМУ?) удобно-выгодно. А может можно было решить совместные вопросы и тихо-мирно (полюбовно) согласовать их, без односторонних платежей и извинений, за причинённые неудобства, с другой стороны? МОРАЛЬ: Вы там пишите, спорьте и обсуждайте где, как и что и как хотите, а я, как акционер РЖД, в любом случае, свою прибыль (из бюджета!) — всегда получу!