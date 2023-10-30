Проезд ограничат под мостом на пересечении Павловского тракта и Строителей в Барнауле

Ограничения на проезд будут вводить по ночам — для машин оставят по одной полосе в каждом направлении

30 октября 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Движение транспорта ограничат в ночное время с 31 октября по 2 ноября на подъездах к железнодорожному путепроводу на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, в эти дни железнодорожники проведут капремонт путей.

Так, с 00:00 до 05:00 движение транспорта на подъездах и под путепроводом организуют по одной полосе в обоих направлениях. В мэрии попросили жителей быть внимательными при планировании поездок.

Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.