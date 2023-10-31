Дорожников в Барнауле перевели на круглосуточный режим работы

Отдельная бригада также работала в районе путепровода — там они очищали от снега и посыпали песко-соляной смесью тротуарные дорожки и лестничный марш

31 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Из-за обильных осадков дорожные бригады в Барнауле перешли на круглосуточный режим работы. Как сообщает пресс-центр мэрии, всего в ночь на 31 октября на линии работало порядка 50 единиц техники.

Дороги посыпали противогололедными средствами на пересечениях Павловского тракта и улицы Фурманова, проспектов Строителей и Красноармейского, а также с улицей Молодежной, на площади Победы, на Советской Армии, Телефонной и Антона Петрова и на других участках дорог.

Отдельная бригада работала в районе путепровода – там они очищали от снега и посыпали песко-соляной смесью тротуарные дорожки и лестничный марш. Днем там также будут работать дорожники.