Дорожников в Барнауле перевели на круглосуточный режим работы
Отдельная бригада также работала в районе путепровода — там они очищали от снега и посыпали песко-соляной смесью тротуарные дорожки и лестничный марш
31 октября 2023, 10:30, ИА Амител
Из-за обильных осадков дорожные бригады в Барнауле перешли на круглосуточный режим работы. Как сообщает пресс-центр мэрии, всего в ночь на 31 октября на линии работало порядка 50 единиц техники.
Дороги посыпали противогололедными средствами на пересечениях Павловского тракта и улицы Фурманова, проспектов Строителей и Красноармейского, а также с улицей Молодежной, на площади Победы, на Советской Армии, Телефонной и Антона Петрова и на других участках дорог.
Отдельная бригада работала в районе путепровода – там они очищали от снега и посыпали песко-соляной смесью тротуарные дорожки и лестничный марш. Днем там также будут работать дорожники.
10:38:24 31-10-2023
Спасибо вам, дорожники
11:39:30 31-10-2023
А где информация про 100500 млн. тонн вывезенного снега? Непорядок)
18:20:38 31-10-2023
Гость (11:39:30 31-10-2023) А где информация про 100500 млн. тонн вывезенного снега? Неп... наверное только 100499 млн. тонн вывезли