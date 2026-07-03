В Барнауле открыли памятник трижды кавалеру ордена Мужества Александру Шипунову

Участники церемонии почтили память погибшего минутой молчания и возложили к памятнику цветы

03 июля 2026, 14:45, ИА Амител

Церемония открытия памятника / Фото: barnaul.org

В Барнауле открыли памятник уроженцу Алтайского края, участнику специальной военной операции и трижды кавалеру ордена Мужества Александру Шипунову. Офицер погиб 2 июля 2025 года при выполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Барнаула Оксана Финк, начальник управления Департамента повышения эффективности деятельности Минобороны России Алексей Новгородцев, депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов, представители военных комиссариатов, регионального филиала фонда "Защитники Отечества", а также родные, друзья и сослуживцы военнослужащего.

Выступая на церемонии, Алексей Новгородцев отметил, что Александр Шипунов одним из первых в своей части добровольно отправился в зону специальной военной операции, где выполнял особо ответственные задачи по обеспечению бесперебойной работы систем связи и управления войсками.

«Александра Шипунова вырастил Алтай. Год назад он вернулся домой героем и продолжает нести свою службу, на его примере мужества и героизма воспитывается молодежь. У него была непростая работа, от которой зависело и зависит очень многое. Спасибо маме за сына. Спасибо Алтаю за героя», — сказал полковник.

Заместитель главы администрации Барнаула Оксана Финк подчеркнула, что жизнь Александра Шипунова стала примером преданности Родине, профессионализма и мужества.

«Его героический подвиг является примером для подрастающего и будущих поколений. Памятник ему — это символ глубокой благодарности современным героям за подвиг, верность и мир для Отечества», — отметила она.

Депутат Барнаульской городской Думы Вячеслав Перерядов заявил, что памятник символизирует силу духа и преемственность поколений, а сестра офицера Татьяна Шипунова поблагодарила всех, кто принял участие в увековечении памяти брата.

Участники церемонии почтили память погибшего минутой молчания и возложили к памятнику цветы.

Александр Шипунов родился 19 февраля 1977 года в селе Смоленском Алтайского края. После окончания школы получил образование в Кемеровском филиале Военного университета связи и с 1999 года проходил службу в Вооруженных силах России. С августа 2016 года исполнял обязанности начальника объединенного узла связи.

Весной 2022 года он добровольно отправился в зону специальной военной операции, где обеспечивал бесперебойную связь и управление подразделениями 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

За мужество и героизм Александр Шипунов был награжден тремя орденами Мужества, медалью "За храбрость" II степени, ведомственными наградами, а посмертно — орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами. Он погиб 2 июля 2025 года при исполнении воинского долга.

Накануне открытия памятника глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с Алексеем Новгородцевым, который поблагодарил городские власти за работу по увековечению памяти участников специальной военной операции.