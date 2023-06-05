Стало известно, когда в Барнауле откроют городской пляж
Пока работают только частные пляжи и открытые бассейны
05 июня 2023, 19:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Власти Барнаула рассказали о том, когда начнёт работать городской пляж. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На совещании, прошедшем накануне, городские власти обсудили период аномальной жары и напомнили горожанам о том, что купание в необорудованных местах запрещено.
В данный момент на территории города работают частные пляжи и бассейны, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.
Городской пляж начнёт работать, по предварительным данным, 10 июня.
Ранее синоптики рассказали, какие дни в Барнауле будут самыми жаркими.
20:32:24 05-06-2023
Когда похолодает, тогда и откроют пляж!
04:09:49 06-06-2023
Всё логично! Жара стоит две недели - купание запрещено. С 9-го июня похолодает и с 10-го можно покупаться. а там дожди и зима.
08:01:06 06-06-2023
Тем более раньше открывали 7-8 июля! Кто ж готов был к жаре?
09:27:55 06-06-2023
Столько вокруг этого пляжа наворочено.. сначала там топит, потом там чистят, потом вроде открыли-но тут раз-погода поменялась. В лучшем случае он работает месяц за лето...Доехать на ОТ невозможно-те маршрутки, которые "на пляж"-останавливаются под мостом, дальше извольте сами по кустам с комарами...А если народу немного, то маршрутки просто не едут, невыгодно...Парковки для авто нормальной нет.... Просто почему-то в моем детстве был отличный пляж на Барнаулке и там было очень хорошо все организовано, даже горячее питание)),прокат, спасатели,катамараны... Ну доехать тоже был квест еще тот, но ездили же. причем прям с 1 июня.
09:33:53 06-06-2023
гость (09:27:55 06-06-2023) Столько вокруг этого пляжа наворочено.. сначала там топит, п... А мы на ту сторону Ковша ходили или переплывали. Там песчаные горы еще были - красотища!
10:42:15 06-06-2023
Гость (09:33:53 06-06-2023) А мы на ту сторону Ковша ходили или переплывали. Там песчаны... Ковш-это бОльшая часть моего детства, т.к. жили сравнительно недалеко и ходили вечером даже в будни. Но там,конечно,куча всякого стекла и железа)) Вечно ноги резали. Ну и несколько раз видели утопленников.
09:42:28 06-06-2023
гость (09:27:55 06-06-2023) Столько вокруг этого пляжа наворочено.. сначала там топит, п... В студенчестве в начале 90-х от Речного пешком ходили туда через мост и никто не ныл, автобус до пляжа, или хотя бы через мост - было несбыточное желание. Было бы желание искупаться, а нытикам всегда что-то не так.
12:05:21 06-06-2023
Гость (09:42:28 06-06-2023) В студенчестве в начале 90-х от Речного пешком ходили туда ч... Тогда можете и до пионерского сходить по жаре пешочком
15:27:57 06-06-2023
Гость (09:42:28 06-06-2023) В студенчестве в начале 90-х от Речного пешком ходили туда ч... Ну да, мы тоже ходили, когда было нам лет 25-30. Сейчас, когда уже на 15- 20 лет больше, как-то физически сложнее, особенно дорога обратно. Особенно с детьми (даже в этом возрасте у нас не слишком взрослые дети) ,т.к. нести много и все на себе-воду, еду , всякие полотенца... Реально просто тяжело.
15:38:54 06-06-2023
Гость (15:27:57 06-06-2023) Ну да, мы тоже ходили, когда было нам лет 25-30. Сейчас, ког... купи машину и не ной. в 40-50 лет не иметь автомобиля ...
15:54:02 06-06-2023
Гость (15:27:57 06-06-2023) Ну да, мы тоже ходили, когда было нам лет 25-30. Сейчас, ког... И что вы предлагаете? под балконом вам пляж огранизовать?
09:33:49 06-06-2023
Столько вокруг этого пляжа наворочено - представьте сколько там денег омыто. золотое дно. а выхлопа ноль
12:03:34 06-06-2023
Нужно не раньше сентября
16:17:08 06-06-2023
наши пляжи и закаты не хуже морских, может даже лучше, здесь все родное, а в европах геи и либерасты