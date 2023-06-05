Стало известно, когда в Барнауле откроют городской пляж

Пока работают только частные пляжи и открытые бассейны

05 июня 2023, 19:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти Барнаула рассказали о том, когда начнёт работать городской пляж. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании, прошедшем накануне, городские власти обсудили период аномальной жары и напомнили горожанам о том, что купание в необорудованных местах запрещено.

В данный момент на территории города работают частные пляжи и бассейны, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

Городской пляж начнёт работать, по предварительным данным, 10 июня.

Ранее синоптики рассказали, какие дни в Барнауле будут самыми жаркими.