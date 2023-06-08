Какие пляжи в Барнауле уже работают и сколько стоит там отдохнуть?

Открытие муниципального пляжа планировалось на 10 июня, но теперь его могут перенести из-за второй волны паводка

08 июня 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: городской пляж в Барнауле / Алина Богомолова / amic.ru

Аномальная жара держится в Алтайском крае уже неделю и в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, сохранится. В такую изнуряющую погоду барнаульцев как магнитом тянет к воде. Официального открытия городского пляжа на острове Помазкин еще не было, но все остальные уже работают и даже открылись раньше обычного. Где уже сейчас можно искупаться и позагорать на песочке, читайте в обзоре amic.ru.

Пляж "Солнечный"

Первыми в 2023 году купальный сезон открыли на пляже "Солнечном" (с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1) – 19 мая. Но из-за того, что последний весенний месяц в Алтайском крае выдался очень холодным, желающих искупаться было немного. Активно на пляж люди потянулись с 1 июня, рассказывает управляющий Евгений.

Фото: vk.com/solnechnyi22

Работает пляж ежедневно с 10:00 до 21:00. В этом году здесь снизили стоимость входа. Сейчас она единая и составляет 400 рублей для всех гостей. За детей до года оплату не взимают. Зонтики и шезлонги предоставляются посетителям бесплатно. Есть душ и раздевалка.

Для детей оборудованы игровая площадка, горки и аттракционы, зона купания для малышей. Работает два бара.

Добраться до пляжа из Барнаула можно на маршрутках № 203 и 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от остановки "Спартак-2". Из Новоалтайска ходит маршрутное такси № 110.

Пляж на озере Пионерское

На озере Пионерское кемпинг-парк "Природа и человек" (ул. Ленточный бор, 24) запустили в первый день лета, и сегодня, как говорят администраторы, отдыхающих очень много. Работает он ежедневно с 09:00 до 20:00.

Этим летом вход для взрослых обойдется в 550 рублей, для детей от 5 до 12 лет – 400 рублей, для малышей до 5 лет – бесплатно. Для пожилых отдыхающих в кемпинге предусмотрены скидки: при предъявлении пенсионного удостоверения посетить пляж можно за 500 рублей.

Фото: vk.com/public214041724

Шезлонги и зонты входят в цену билета. На территории пляжа есть раздевалки, душ, зеленая зона отдыха.

Проносить еду на территорию кемпинга разрешают, работает и кафе. А еще, как вариант, можно пожарить на природе шашлыки, аренда мангальной зоны на два часа обойдется в 300 рублей. Из платных услуг также есть аренда беседок (1,5-3 тысячи рублей/день) и бани (1,5 тыс. рублей/час).

Работает прокат сапбордов. Час катания на такой доске для взрослых обойдется в 600 рублей. Для детей цена в два раза дешевле.

Пляж "Эйлат"

С 1 июня с 11:00 до 21:00 ежедневно работает и частный пляж "Эйлат" в посёлке Южном на озере Варежка (ул. Зоотехническая, 29в). Напомним, открыли его в 2022 году.

Вход взрослым обойдётся в 500 рублей, за ребёнка придется заплатить 400 рублей, малышам до 3 лет – бесплатно. Вечерний тариф начинает действовать после 18:00 – цена для всех 300 рублей.

Если купаться здесь планируете часто, можно приобрести абонемент. Его цена 4 тысячи рублей, действовать он будет до 15 августа. Не придется платить за билет также участникам СВО и членам их семей, а для пенсионеров и жителей поселка Южного предусмотрены скидки.

Фото: vk.com/eylat_22

На пляже есть шезлонги, водные горки, можно поиграть в пляжный волейбол или взять в прокат катамараны и водные мотоциклы.

Из еды с собой разрешат пронести только воду, фрукты и детское питание. Работает кафе, есть аренда беседок с мангалом.

"Водный мир"

Функционирует с 10:00 до 21:00 и одна из главных точек притяжения барнаульцев – пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39). Паводок весной-2023 прошел спокойно, поэтому подготовку к летнему сезону здесь начали раньше обычного и сейчас уже все готово, отмечает его руководитель Евгений Михайлов.

"Было обследовано дно, проведены анализы песка, воды, установлены буи, шезлонги и зонты. Спасатели прошли обучение, они уже на своих рабочих местам, работает медпункт. Пляж готов для отдыхающих и люди уже приходят. У нас все готово к открытию", – говорит Михайлов.

В этом году вход стоит 200 рублей, для детей до 14 лет он бесплатный. Шезлонги, зонтики, перголы (беседка с теневым навесом, – прим. ред.) предоставляют бесплатно, не придется платить и за стоянку автомобиля. Можно арендовать флайборд, сапборды, гидроцикл и плюшки.

А вот взять напрокат надувные круги, нарукавники и матрасы тут не получится. От этого Евгений Михайлов отказывается принципиально. Он уточнил, что сейчас все эти спасательные изделия в основном китайского производства, а на жаре они зачастую лопаются. Из-за этого может произойти трагедия.

Фото: "Водный мир"

"У нас есть огороженная детская зона, там постоянно находятся инструкторы-спасатели. Глубина в ней в зависимости от возраста варьируется от 70 до 120 сантиметров. Вода уже прогрелась до комфортных 19 градусов и даже больше. За буйки просим не заплывать, на глубину не лезть, там вода еще прохладная", – рассказал Евгений Михайлов.

Городской пляж

Бесплатный городской пляж на острове Помазкин администрация Барнаула планировала открыть 10 июня. Однако из-за аномальной жары в горах Алтая снег начал активно таять, а в реках увеличивается уровень воды. Максимальный подъем в Оби в районе Барнаула гидрологи ожидают 11-12 июня. По этой причине официальное открытие могут перенести.