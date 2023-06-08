Какие пляжи в Барнауле уже работают и сколько стоит там отдохнуть?
Открытие муниципального пляжа планировалось на 10 июня, но теперь его могут перенести из-за второй волны паводка
08 июня 2023, 06:15, Ирина Киселева
Аномальная жара держится в Алтайском крае уже неделю и в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, сохранится. В такую изнуряющую погоду барнаульцев как магнитом тянет к воде. Официального открытия городского пляжа на острове Помазкин еще не было, но все остальные уже работают и даже открылись раньше обычного. Где уже сейчас можно искупаться и позагорать на песочке, читайте в обзоре amic.ru.
Пляж "Солнечный"
Первыми в 2023 году купальный сезон открыли на пляже "Солнечном" (с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1) – 19 мая. Но из-за того, что последний весенний месяц в Алтайском крае выдался очень холодным, желающих искупаться было немного. Активно на пляж люди потянулись с 1 июня, рассказывает управляющий Евгений.
Работает пляж ежедневно с 10:00 до 21:00. В этом году здесь снизили стоимость входа. Сейчас она единая и составляет 400 рублей для всех гостей. За детей до года оплату не взимают. Зонтики и шезлонги предоставляются посетителям бесплатно. Есть душ и раздевалка.
Для детей оборудованы игровая площадка, горки и аттракционы, зона купания для малышей. Работает два бара.
Добраться до пляжа из Барнаула можно на маршрутках № 203 и 269 от автовокзала либо на маршрутном такси № 202 от остановки "Спартак-2". Из Новоалтайска ходит маршрутное такси № 110.
Пляж на озере Пионерское
На озере Пионерское кемпинг-парк "Природа и человек" (ул. Ленточный бор, 24) запустили в первый день лета, и сегодня, как говорят администраторы, отдыхающих очень много. Работает он ежедневно с 09:00 до 20:00.
Этим летом вход для взрослых обойдется в 550 рублей, для детей от 5 до 12 лет – 400 рублей, для малышей до 5 лет – бесплатно. Для пожилых отдыхающих в кемпинге предусмотрены скидки: при предъявлении пенсионного удостоверения посетить пляж можно за 500 рублей.
Шезлонги и зонты входят в цену билета. На территории пляжа есть раздевалки, душ, зеленая зона отдыха.
Проносить еду на территорию кемпинга разрешают, работает и кафе. А еще, как вариант, можно пожарить на природе шашлыки, аренда мангальной зоны на два часа обойдется в 300 рублей. Из платных услуг также есть аренда беседок (1,5-3 тысячи рублей/день) и бани (1,5 тыс. рублей/час).
Работает прокат сапбордов. Час катания на такой доске для взрослых обойдется в 600 рублей. Для детей цена в два раза дешевле.
Пляж "Эйлат"
С 1 июня с 11:00 до 21:00 ежедневно работает и частный пляж "Эйлат" в посёлке Южном на озере Варежка (ул. Зоотехническая, 29в). Напомним, открыли его в 2022 году.
Вход взрослым обойдётся в 500 рублей, за ребёнка придется заплатить 400 рублей, малышам до 3 лет – бесплатно. Вечерний тариф начинает действовать после 18:00 – цена для всех 300 рублей.
Если купаться здесь планируете часто, можно приобрести абонемент. Его цена 4 тысячи рублей, действовать он будет до 15 августа. Не придется платить за билет также участникам СВО и членам их семей, а для пенсионеров и жителей поселка Южного предусмотрены скидки.
На пляже есть шезлонги, водные горки, можно поиграть в пляжный волейбол или взять в прокат катамараны и водные мотоциклы.
Из еды с собой разрешат пронести только воду, фрукты и детское питание. Работает кафе, есть аренда беседок с мангалом.
"Водный мир"
Функционирует с 10:00 до 21:00 и одна из главных точек притяжения барнаульцев – пляж "Водный мир" (Правобережный тракт, 39). Паводок весной-2023 прошел спокойно, поэтому подготовку к летнему сезону здесь начали раньше обычного и сейчас уже все готово, отмечает его руководитель Евгений Михайлов.
"Было обследовано дно, проведены анализы песка, воды, установлены буи, шезлонги и зонты. Спасатели прошли обучение, они уже на своих рабочих местам, работает медпункт. Пляж готов для отдыхающих и люди уже приходят. У нас все готово к открытию", – говорит Михайлов.
В этом году вход стоит 200 рублей, для детей до 14 лет он бесплатный. Шезлонги, зонтики, перголы (беседка с теневым навесом, – прим. ред.) предоставляют бесплатно, не придется платить и за стоянку автомобиля. Можно арендовать флайборд, сапборды, гидроцикл и плюшки.
А вот взять напрокат надувные круги, нарукавники и матрасы тут не получится. От этого Евгений Михайлов отказывается принципиально. Он уточнил, что сейчас все эти спасательные изделия в основном китайского производства, а на жаре они зачастую лопаются. Из-за этого может произойти трагедия.
"У нас есть огороженная детская зона, там постоянно находятся инструкторы-спасатели. Глубина в ней в зависимости от возраста варьируется от 70 до 120 сантиметров. Вода уже прогрелась до комфортных 19 градусов и даже больше. За буйки просим не заплывать, на глубину не лезть, там вода еще прохладная", – рассказал Евгений Михайлов.
Городской пляж
Бесплатный городской пляж на острове Помазкин администрация Барнаула планировала открыть 10 июня. Однако из-за аномальной жары в горах Алтая снег начал активно таять, а в реках увеличивается уровень воды. Максимальный подъем в Оби в районе Барнаула гидрологи ожидают 11-12 июня. По этой причине официальное открытие могут перенести.
07:20:17 08-06-2023
Озеро Птонерское не искусственный водоём. С какой стати его сделали платным ???
11:14:21 08-06-2023
Гость (07:20:17 08-06-2023) Озеро Птонерское не искусственный водоём. С какой стати его ... Да, нарушают закон.
07:42:15 08-06-2023
Участникам СВО бесплатно, а другие ветераны и инвалиды БД у нас что, пользы меньше внесли?
08:18:04 08-06-2023
Вот зачем устраивать городской пляж в месте, где реально можно купаться месяц в общей сложности? Сначала первая волна, потом чистка пляжа, потом вторая волна. потом июль и если хорошая погода-купаемся. А потом август и все. Неужели нет другого места? Столько туда вложений, а по сути пшик...
09:30:39 08-06-2023
гость (08:18:04 08-06-2023) Вот зачем устраивать городской пляж в месте, где реально мож... Так может его там делали с другой целью?
08:23:03 08-06-2023
С какой стати его сделали платным ??? - все продается и покупается. тупо кто то присвоил кусочек народного и собирает деньги
09:54:56 08-06-2023
Спасибо за скидку, конечно! Мне 500р не по карману.
10:03:09 08-06-2023
как добраться до Водного мира, если нет автомобиля
10:10:57 08-06-2023
расскажите (10:03:09 08-06-2023) как добраться до Водного мира, если нет автомобиля... маршрутка 78
10:13:40 08-06-2023
расскажите (10:03:09 08-06-2023) как добраться до Водного мира, если нет автомобиля... Доезжаете до речного и пешком через мост. Или такси. Все просто, было бы желание. Во всех остальных случаях ныряете дома в ванной.
10:24:50 08-06-2023
расскажите (10:03:09 08-06-2023) как добраться до Водного мира, если нет автомобиля... Сложно, но можно. В прошлом году с детьми на 78 маршрутке через весь город примерно минут 50, а то и час ехали до конечно, до Леруа. Оттуда пешком по обочине до Водного мира-минут 7 примерно, кто как ходит. Обратно также. Самое тяжелое-ехать в маршрутке через весь город, душно, жарко. Если дети маленькие-их еще успокаивать/развлекать этот час.
13:07:29 08-06-2023
Гость (10:24:50 08-06-2023) Сложно, но можно. В прошлом году с детьми на 78 маршрутке че... Водятлы на этом маршруте - неадекваты. Женщина попросила не курить в салоне, и началась истерика. Он буквально визжал, что у него больное сердце, что ему сейчас будет плохо, что пусть она сама водит, и т.д. и т.п. При этом ехал так, что была только одна мысль - мы доедем или по дороге он пару машин соберет. В общем, истерил от Леруа до Старого базара, дальше не знаю, ибо ехать с ним как-то не хотелось.
20:36:57 08-06-2023
расскажите (10:03:09 08-06-2023) как добраться до Водного мира, если нет автомобиля... Рассказываю, переходишь пешком мост и приходишь на Водный мир. Это лучшее место из всех, что поблизости. Я в 90-х, когда был молодой и машины не было, каждый день или через день ходил через мост купаться, и друзей с подругами туда водил, всем нравилось. Вначале купались в заливе, что первый слева, как мост перейдешь, потом стали дальше проходить, на Водный мир. А вот пляж городской мне не нравится, ублюдочные коттеджи напротив, ублюдочные гидроциклы, да и сама местность там как то не располагает к хорошему настроению. Хотя в 1994-95г.г., когда мост еще не был достроен но по нему уже ходили, там было дико и красиво, сказочный залив, народу никого, и мы с подругой вдвоем, на берегу, в воде... Эх молодость...
10:38:22 08-06-2023
Кемпинг-парк "Природа и человек". Был там пару раз. Вход 550 рублей с человека. Семья из 4-х человек соответственно 2000-2200 рублей. ВНИМАНИЕ! Там негде переодеться. Точнее - всего две кабинки для переодевания справа и слева от озера. Я 40 минут ждал очередь переодеть трусы. Большая часть людей шли в мокрых купальниках домой. Убрали мостик, с которого раньше дети прыгали. Какие-то ямы по берегу, стройка и что непонятно. Буйки рядом с берегом, поплавать особо не получится. В общем, это помойка с очень дорогим входом. И какое право они имели делать платный доступ к природному озеру? Явно коррупция. Почему бы не прокуратуре их не проверить?
10:41:56 08-06-2023
Гость (10:38:22 08-06-2023) Кемпинг-парк "Природа и человек". Почему бы не прокуратуре их не проверить? а вы в прокуратуру написали? или в сети поплакались и надеетесь, что за вас другие отработают?
11:17:18 08-06-2023
Гость (10:41:56 08-06-2023) а вы в прокуратуру написали? или в сети поплакались и надеет... А без жалоб власти сами работать не умеют? Ослепли они или что? Кто разрешение подписывал на платный доступ к озеру?
11:19:02 08-06-2023
Гость (11:17:18 08-06-2023) Кто разрешение подписывал на платный доступ к озеру? неужели прокурор?
11:42:44 08-06-2023
Гость (11:19:02 08-06-2023) неужели прокурор?... А вы идите и спросите прокурора.
11:48:30 08-06-2023
Гость (11:42:44 08-06-2023)А вы идите и спросите прокурора. а вы продолжите сидеть и ковырять в носу? нет уж сами-сами. а купаться в грязной луже, еще и за деньги - это не мое.
11:57:18 08-06-2023
Гость (11:48:30 08-06-2023) а вы продолжите сидеть и ковырять в носу? нет уж сами-сами. ... Мы тоже не купались в Пионерском даже тогда, когда это было бесплатно. Но кому-то оно нравится и должно быть бесплатным. А то, что у нас за взятки все можно - это все знают.
14:26:56 09-06-2023
Гость (11:42:44 08-06-2023) Гость (11:19:02 08-06-2023) неужели прокурор?...
20:41:04 08-06-2023
Гость (10:38:22 08-06-2023) Кемпинг-парк "Природа и человек". Был там пару раз. Вход 550... Почему бы прокуратуре их не проверить? Вы действительно верите, что прокуроских что то интересует, кроме зарплаты и они намерены исполнять свои служебные обязанности?
11:05:08 08-06-2023
Разброс ценников\скидок особенно для детей отражает жадность владельцев или это рука рынка?
11:17:23 08-06-2023
Цены просто для "московских" гостей, а не для жителей края! Совсем озверели , и все ведь мимо кассы, наличкой!!!
11:18:00 08-06-2023
Нужен ещё один нормальный городской пляж
11:51:38 08-06-2023
Рукотворный только Солнечный, остальные "отжаты" у природы, читай у горожан.
12:39:49 08-06-2023
Сложно, но можно. В прошлом году с детьми на 78 маршрутке через весь город примерно минут 50, а то и час ехали до конечно, до Леруа. Оттуда пешком по обочине до Водного мира-минут 7-------------------- мне 70 лет, внуку 5, мы дойдем? Или МЧС обнаружит наши трупики на обочине?
15:20:56 08-06-2023
пенсионерка (12:39:49 08-06-2023) Сложно, но можно. В прошлом году с детьми на 78 маршрутке че... такси от леруа до пляжа обойдется вам рублей в 50
15:24:48 08-06-2023
пенсионерка (12:39:49 08-06-2023) Сложно, но можно. В прошлом году с детьми на 78 маршрутке че... а зачем вы едете на пляж с пятилетним ребенком , если для вас пятиминутная пешая прогулка чревата летальным исходом? Что вы будете делать, если внучек тонуть надумает? или побежит куда-нибудь? вы ж его не догоните!!!
12:44:48 08-06-2023
Издеваться над своими детьми час по городу в жаре ехать.
15:06:35 08-06-2023
] А Вы знаете какая арендная плата земли, которую установил город для пляжа Водный мир? 1 800 т.р! А лето у нас заканчивается уже в начале августа! Для того, чтобы открыть пляж надо заплатить ГИМС (обследование акватории водоема) и Роспотребнадзору 350 т.р.(анализы). Наряду с этим городскому пляжу из бюджета платят 750 т.р.
15:31:39 08-06-2023
гость (15:06:35 08-06-2023) ] А Вы знаете какая арендная плата земли, которую установил ... Ну не в минус же Водный мир "трудится " ))))
15:14:45 08-06-2023
мне 70 лет, внуку 5, мы дойдем? Или МЧС обнаружит наши трупики на обочине? ну ваш то понятно, а внук то причем?
15:47:43 08-06-2023
Интересное кино! То есть если некий частный Водный мир не заплатит сотни тысяч рублей за проверку воды в р.Обь, то никому на фиг не нужно контролировать санитарное состояние реки? Может, в Оби холера, а госорганы такие сидят и ждут, когда частник заплатит, иначе не проверят. Что за бред?
20:45:44 08-06-2023
Интересное кино! (15:47:43 08-06-2023) Интересное кино! То есть если некий частный Водный мир не за... Это не бред. Это наша реальность.
11:38:19 09-06-2023
Что за бред, на Пионерском мало того что чисто, приятно и комфортно во всех смыслах. Нет, лучше в басике за 700 руб, где все писают дружно. Не знаю, это выбор каждого, где отдыхать и как.Зачем вы тогда дважды ездили,если вам так плохо было переодеваться. А на счет все шли в трусах мокрых, конечно..очень много народу и дикая жара в выхи была. Кабинок так практически везде.Мы тоже были на Пионерском в выходной , все понравилось. И даже что убрали этот мосток, тоже круто, меньше писка и травм)
11:50:16 09-06-2023
Красотка (11:38:19 09-06-2023) Что за бред, на Пионерском мало того что чисто, приятно и ... Когда ПИСКА маленькая травм гораздо меньше, чем с большой ПИСКОЙ... Разве только психологическая...
12:05:44 09-06-2023
Красотка (11:38:19 09-06-2023) Нет, лучше в басике за 700 руб, где все писают дружно. а на пионерское ходят сплошь чистая интеллигенция и туалетные кабинки расположены в ряд. уж сколько там мочится в воду даже представить сложно
14:11:35 09-06-2023
Красотка (11:38:19 09-06-2023) Что за бред, на Пионерском мало того что чисто, приятно и ... дача, бассейн, баня. дешево и спокойно и никто в воду не нассыт и бычок не выкинет под ноги