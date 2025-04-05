В Барнауле отменили субботние ярмарки из-за сильного ветра
Из-за непогоды в городе объявили режим повышенной готовности
05 апреля 2025, 08:43, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле отменили субботние продовольственные ярмарки, которые должны были состояться 5 апреля, сообщили в мэрии.
Причина – ухудшение погодных условий и усиление ветра, из-за чего в городе ввели режим повышенной готовности.
По данным МЧС, 4 и 5 апреля в регионе скорость ветра при порывах будет достигать 30 метров в секунду.
Ярмарки 5 апреля должны были пройти во всех районах города на шести площадках. О новой дате в администрации не уточнили.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.
14:43:40 04-04-2025
Эти ярмарки для бабок старых. В магазинах цены ниже порой и антисанитарии такой нет.
11:14:29 05-04-2025
а на России одну палатку поставили возле фонтана (в 8:45 точно стояла). а если ярмарки нет, то почему они там торгуют? получается несанкционированная торговля, не?
12:36:27 05-04-2025
Элен без ребят (11:14:29 05-04-2025) а на России одну палатку поставили возле фонтана (в 8:45 точ... Получается, что кто то стукач, не?)