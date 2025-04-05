В Барнауле отменили субботние ярмарки из-за сильного ветра

Из-за непогоды в городе объявили режим повышенной готовности

05 апреля 2025, 08:43, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле отменили субботние продовольственные ярмарки, которые должны были состояться 5 апреля, сообщили в мэрии.

Причина – ухудшение погодных условий и усиление ветра, из-за чего в городе ввели режим повышенной готовности.

По данным МЧС, 4 и 5 апреля в регионе скорость ветра при порывах будет достигать 30 метров в секунду.

Ярмарки 5 апреля должны были пройти во всех районах города на шести площадках. О новой дате в администрации не уточнили.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.