В Барнауле перегородили въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", чтобы туда не свозили снег

Также разровняли ранее свезенный снег по всему пустырю

21 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: t.me/indbradm

В Барнауле перегородили бетонными блоками въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", сообщает в своем Telegram-канале администрация Индустриального района.

Напомним, барнаульцы неоднократно писали в соцсетях о том, что на пустырь незаконно свозят снег. Причем жаловались не только этой зимой, но и прошлой.

"Администрацией района совместно с привлеченной организацией решен вопрос. Проезд закрыт бетонными блоками во избежание повторного несанкционированного складирования снега", – говорится в сообщении.

Кроме того, разровняли ранее свезенный снег по всему пустырю.