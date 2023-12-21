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В Барнауле перегородили въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", чтобы туда не свозили снег

Также разровняли ранее свезенный снег по всему пустырю

21 декабря 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: t.me/indbradm
Фото: t.me/indbradm

В Барнауле перегородили бетонными блоками въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", сообщает в своем Telegram-канале администрация Индустриального района.

Напомним, барнаульцы неоднократно писали в соцсетях о том, что на пустырь незаконно свозят снег. Причем жаловались не только этой зимой, но и прошлой.

"Администрацией района совместно с привлеченной организацией решен вопрос. Проезд закрыт бетонными блоками во избежание повторного несанкционированного складирования снега", – говорится в сообщении.

Кроме того, разровняли ранее свезенный снег по всему пустырю.

Фото: amic.ru

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Барнаул Уборка снега

Комментарии 6

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Гость

12:04:15 21-12-2023

и что? в чем вопрос? новость безумная!

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Гость

12:50:28 21-12-2023

да уж, невозможная новость! и как без неё прожить?

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Гость

12:57:28 21-12-2023

Этот пустырь, не такой уж и пустырь. Он несколько раз в неделю в новости попадает

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Гость

13:05:00 21-12-2023

А чего летом от дождя не закрывали

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Татьяна

13:45:33 21-12-2023

Отличная новость, хоть что то потихонечку сдвигается с мертвой точки, с нетерпением ждем лыжню, сколько можно по мусорным свалкам прогуливаться. Снег наконец то скоро выпадет и пора делать лыжню!!!!!

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Гость

17:00:05 21-12-2023

Какие проблемы? Зацепил блок грузовиком, немного сдвинул и проезжай спокойно.

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