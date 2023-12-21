В Барнауле перегородили въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", чтобы туда не свозили снег
Также разровняли ранее свезенный снег по всему пустырю
21 декабря 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: t.me/indbradm
В Барнауле перегородили бетонными блоками въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", сообщает в своем Telegram-канале администрация Индустриального района.
Напомним, барнаульцы неоднократно писали в соцсетях о том, что на пустырь незаконно свозят снег. Причем жаловались не только этой зимой, но и прошлой.
"Администрацией района совместно с привлеченной организацией решен вопрос. Проезд закрыт бетонными блоками во избежание повторного несанкционированного складирования снега", – говорится в сообщении.
Кроме того, разровняли ранее свезенный снег по всему пустырю.
12:04:15 21-12-2023
и что? в чем вопрос? новость безумная!
12:50:28 21-12-2023
да уж, невозможная новость! и как без неё прожить?
12:57:28 21-12-2023
Этот пустырь, не такой уж и пустырь. Он несколько раз в неделю в новости попадает
13:05:00 21-12-2023
А чего летом от дождя не закрывали
13:45:33 21-12-2023
Отличная новость, хоть что то потихонечку сдвигается с мертвой точки, с нетерпением ждем лыжню, сколько можно по мусорным свалкам прогуливаться. Снег наконец то скоро выпадет и пора делать лыжню!!!!!
17:00:05 21-12-2023
Какие проблемы? Зацепил блок грузовиком, немного сдвинул и проезжай спокойно.