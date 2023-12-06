В Барнауле завалили снегом тропу здоровья на территории за ТЦ "Европа"

Кучи грязных осадков начали привозить туда накануне вечером

06 декабря 2023, 14:35, ИА Амител

Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

Неизвестные снова свалили кучи снега с мусором на участке за ТЦ "Европа", который расчищали под парк, – в ближайшее время там хотели проложить лыжню. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на местных жителей.

Кучи грязного снега начали привозить накануне вечером. Грузовики заезжали туда со стороны парковки возле торгового центра. В результате снег перекрыл часть тропы здоровья протяженностью 1200 метров, где хотели проложить народную лыжню.

Отметим, что за самим участком с оврагами закреплен статус парковой территории - кадастровой картой и генпланом. В списке мест для временного складирования снега территория не указана.

Напомним, что в начале ноября на пустыре за торговым центром "Европа" в Барнауле появилась тропа здоровья – территорию расчистили трактором, который предоставил местный предприниматель.

Разрешение на прокладку тропы дала администрация Барнаула. В ближайшем будущем активисты мечтают увидеть там парк 300-летия Барнаула.