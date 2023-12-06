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В Барнауле завалили снегом тропу здоровья на территории за ТЦ "Европа"

Кучи грязных осадков начали привозить туда накануне вечером

06 декабря 2023, 14:35, ИА Амител

Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru
Тропа здоровья в Барнауле / Фото: amic.ru

Неизвестные снова свалили кучи снега с мусором на участке за ТЦ "Европа", который расчищали под парк, – в ближайшее время там хотели проложить лыжню. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на местных жителей.

Кучи грязного снега начали привозить накануне вечером. Грузовики заезжали туда со стороны парковки возле торгового центра. В результате снег перекрыл часть тропы здоровья протяженностью 1200 метров, где хотели проложить народную лыжню.

Отметим, что за самим участком с оврагами закреплен статус парковой территории - кадастровой картой и генпланом. В списке мест для временного складирования снега территория не указана.

Напомним, что в начале ноября на пустыре за торговым центром "Европа" в Барнауле появилась тропа здоровья – территорию расчистили трактором, который предоставил местный предприниматель.

Разрешение на прокладку тропы дала администрация Барнаула. В ближайшем будущем активисты мечтают увидеть там парк 300-летия Барнаула.

Барнаул

Комментарии 15

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Гость

14:43:35 06-12-2023

Помойка там, а не тропа здоровья.

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Гость

16:33:13 06-12-2023

Гость (14:43:35 06-12-2023) Помойка там, а не тропа здоровья. ... и маньяки

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Гость

15:11:01 06-12-2023

ну все... теперь они все сдохнут без тропы!

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Гость

15:13:36 06-12-2023

Гость (15:11:01 06-12-2023) ну все... теперь они все сдохнут без тропы!... а где теперь им ходить, чтоб на них извращенцы нападали?

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Гость

16:10:48 06-12-2023

Гость (15:13:36 06-12-2023) а где теперь им ходить, чтоб на них извращенцы нападали?... Так они специально там и ходят, чтобы хоть кто-то пощупал!

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Гость

15:15:52 06-12-2023

Не был там, но судя по фото, и зная примерно расположение - там помойка. А еще, как я понял - извращенцы в черных шапках на этой помойке.

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Гость

16:24:06 06-12-2023

Гость (15:15:52 06-12-2023) Не был там, но судя по фото, и зная примерно расположение - ... Зачем вот вы рекламу делаете? Сейчас одинокие дамочки толпой туда побегут, на полапанье. Где мы столько извращенцев в черных шапках на свободе найдем?

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Гость

15:16:50 06-12-2023

Дурная привычка Администрации валить там снег и мусор.

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Гость

15:37:37 06-12-2023

Да не будет там ни какой тропы здоровья. Несколько поколений там гадили, а сейчас внезапно одумаются. Бред.

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Гость

19:05:12 06-12-2023

Раньше там на поле парашютисты из ДОСААФ прыгали и танкистскому делу студентов АГТУ обучали.В ангарах ближе к Шумакову два танка Т-55 стояли.Это потом на Взлётной реактивный учебно -боевой самолёт установили.Как только после распада СССР на всё это махнули рукой,начиная с лётного училища,так хищническое НАТО стало приближаться к границам России,хищнически щёлкая зубами.Империализм,батенька:хавать ртом и жопой.Во имя свободы и демократии.

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Гость

23:55:58 06-12-2023

Ага "неизвестные") Выложите кино с номерами авто, лицами водителей. Заблокируйте один выезжающий грузавик и вызовите ГИБДД

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Гость

11:31:03 07-12-2023

почему рекламный банер перекрывает часть текста? И его никак не убрать ((((

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Гость

11:37:25 07-12-2023

Гость (11:31:03 07-12-2023) почему рекламный банер перекрывает часть текста? И его никак... А чем пользуетесь? Смарт, компьютер, планшет?

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Редакция amic.ru

11:45:29 07-12-2023

Гость (11:31:03 07-12-2023) почему рекламный банер перекрывает часть текста? И его никак... Добрый день. Технический отдел работает над этой проблемой. Баннер будет закрываться. Спасибо.

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иван

12:51:27 07-12-2023

Про тропу здоровья и парк , очень смешно. Уважаемый автор, называйте вещи своими именами. На пустырь, который много лет используется как свалка, службы очистки начали свозить снег с дорог.4 Хотя как то обыденно)

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