В Барнауле полиция оцепила главный вход в бизнес-центр на Социалистическом проспекте

Причина выясняется

05 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Полиция оцепила вход в бизнес-центр на Социалистическом проспекте / Фото: amic.ru

В Барнауле полиция оцепила центральный вход в бизнес-центр "Соц 109" по адресу Социалистический проспект, 109.

Причина выясняется. В ГУ МВД по Алтайскому краю комментариев пока не дают.