В Барнауле полиция оцепила главный вход в бизнес-центр на Социалистическом проспекте
Причина выясняется
05 декабря 2025, 12:41, ИА Амител
Полиция оцепила вход в бизнес-центр на Социалистическом проспекте / Фото: amic.ru
В Барнауле полиция оцепила центральный вход в бизнес-центр "Соц 109" по адресу Социалистический проспект, 109.
Причина выясняется. В ГУ МВД по Алтайскому краю комментариев пока не дают.
12:59:46 05-12-2025
Всё гад попался !
13:40:13 05-12-2025
Гость (12:59:46 05-12-2025) Всё гад попался !... Кто?
14:02:20 05-12-2025
Гость (12:59:46 05-12-2025) Всё гад попался !... хотелось бы, но такие вряд ли попадаются :(
20:50:08 05-12-2025
Элен без ребят (14:02:20 05-12-2025) хотелось бы, но такие вряд ли попадаются :(... вы больной? там какую-то ерунду раскидали. Как можнно такому радоваться?!