В Барнауле полиция оцепила главный вход в бизнес-центр на Социалистическом проспекте

Причина выясняется

05 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Полиция оцепила вход в бизнес-центр на Социалистическом проспекте / Фото: amic.ru

В Барнауле полиция оцепила центральный вход в бизнес-центр "Соц 109" по адресу Социалистический проспект, 109.

Причина выясняется. В ГУ МВД по Алтайскому краю комментариев пока не дают.

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:59:46 05-12-2025

Всё гад попался !

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:13 05-12-2025

Гость (12:59:46 05-12-2025) Всё гад попался !... Кто?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:02:20 05-12-2025

Гость (12:59:46 05-12-2025) Всё гад попался !... хотелось бы, но такие вряд ли попадаются :(

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:50:08 05-12-2025

Элен без ребят (14:02:20 05-12-2025) хотелось бы, но такие вряд ли попадаются :(... вы больной? там какую-то ерунду раскидали. Как можнно такому радоваться?!

  -3 Нравится
Ответить
