В Барнауле полностью восстановили водоснабжение
Специалисты завершили второй этап врезки водоводов
12 марта 2025, 18:32, ИА Амител
В Барнауле завершились плановые работы по переврезке новых водоводов. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", специалисты провели врезку водовода диаметром 1000 мм.
"К настоящему времени водоснабжение полностью восстановлено. Система работает в штатном режиме", – сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты начали заполнять водоводы с 15:45.
Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской – проводились 8 и 9 января.
19:05:22 12-03-2025
Молодцы! На этот раз справились!
20:24:58 12-03-2025
Пока повышенный объём воды не потребовался ЧАСТНОМУ!!! предприятию БМК никто не переживал о некачественном водоснабжении горожан лет 30!😳