В Барнауле полностью восстановили водоснабжение

Специалисты завершили второй этап врезки водоводов

12 марта 2025, 18:32, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E

В Барнауле завершились плановые работы по переврезке новых водоводов. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", специалисты провели врезку водовода диаметром 1000 мм.

"К настоящему времени водоснабжение полностью восстановлено. Система работает в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты начали заполнять водоводы с 15:45.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской – проводились 8 и 9 января.