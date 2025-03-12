НОВОСТИОбщество

В Барнауле полностью восстановили водоснабжение

Специалисты завершили второй этап врезки водоводов

12 марта 2025, 18:32, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E
Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E

В Барнауле завершились плановые работы по переврезке новых водоводов. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", специалисты провели врезку водовода диаметром 1000 мм.

"К настоящему времени водоснабжение полностью восстановлено. Система работает в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты начали заполнять водоводы с 15:45.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской – проводились 8 и 9 января.

Ремонтные работы на сетях в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул вода отключения водоканал Водоснабжение

Комментарии 2

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Гость

19:05:22 12-03-2025

Молодцы! На этот раз справились!

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Гость

20:24:58 12-03-2025

Пока повышенный объём воды не потребовался ЧАСТНОМУ!!! предприятию БМК никто не переживал о некачественном водоснабжении горожан лет 30!😳

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