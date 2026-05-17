В Барнауле после продолжительной болезни ушла из жизни онколог Елена Секержинская

Елена Секержинская посвятила алтайской онкологии более 30 лет

17 мая 2026, 14:35, ИА Амител

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В Барнауле после продолжительной болезни умерла врач-онколог, кандидат медицинских наук Елена Секержинская. О смерти специалиста сообщили в Алтайском краевом онкологическом диспансере. В медучреждении уточнили, что она скончалась 15 мая. Прощание с врачом проходит 17 мая.

Елена Секержинская посвятила алтайской онкологии более 30 лет. За это время она участвовала в развитии дневных стационаров противоопухолевой лекарственной терапии, создании противоболевого кабинета, врачебно-диспетчерской службы и современной открытой регистратуры.

Также врач стояла у истоков первых онкологических конференций на Алтае, которые позже получили известность и за пределами региона.

В онкодиспансере отметили, что благодаря ее работе алтайские специалисты смогли расширить профессиональные связи и круг единомышленников по всей стране.

Коллеги вспоминают Елену Секержинскую как высококлассного специалиста и человека, всегда готового помочь.

«Она не просто лечила болезнь, помогала облегчить боль, каждому человеку находила особенные слова и давала надежду», — рассказали сотрудники медучреждения.

Знакомые врача также отметили, что к ней можно было обратиться не только за профессиональным советом, но и за жизненной поддержкой.