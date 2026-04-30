В 55 лет умерла актриса из "Реальных пацанов" Наталья Миронова

Причиной смерти стал отрыв тромба

30 апреля 2026, 15:55, ИА Амител

Заслуженная артистка России Наталья Миронова / Фото: Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина

Заслуженная артистка России Наталья Миронова, известная по ролям в сериалах "Реальные пацаны", "Дальнобойщики‑2" и "Лифт уходит по расписанию", скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в пресс‑службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина города Лысьва Пермского края.

«Не стало нашей Наташи. Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра во "ВКонтакте".

Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. После окончания Свердловского государственного театрального института она работала в театрах Брянска, Владимира и Советска, а в Лысьвенском театре драмы стала ведущей актрисой — за время службы там она исполнила более 50 ролей. По данным семьи актрисы, причиной смерти стал отрыв тромба.