В Барнауле построят дорогу, которая свяжет Павловский тракт с проспектом Космонавтов

Трасса пройдет по промышленной зоне рядом с ТРЦ "Арена" и "Лемана Про"

15 января 2026, 14:55, ИА Амител

Павловский тракт в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула разместил на сайте госзакупок обновленный план‑график, предусматривающий продление улицы Звездной через Павловский тракт до проспекта Космонавтов. Как следует из документации, предстоит разработать проект будущей магистрали, включая дорогу с асфальтовым покрытием, тротуарами, фонарным освещением и сопутствующей инфраструктурой. О необходимости строить дорогу городские и краевые власти говорили уже много лет. В декабре 2025 года в ходе прямой линии строительство магистрали анонсировал в ближайшие годы и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Какой будет трасса?

Трасса пройдет по промышленной зоне будущего микрорайона рядом с ТРЦ "Арена" и "Лемана Про" (район аэропорта). Перспектива развития улицы была утверждена депутатами гордумы в обновленном генплане конца 2024 года.

Как пишет "Толк", в декабре 2025 года проект включили в график закупок на 2026 год. Это разработка проектно‑сметной документации на 20,7 млн рублей и строительство дороги на 38,3 млн рублей. Точные суммы определят после проведения конкурсных процедур.

Параллельно на участке 86 га у Павловского тракта и улицы Просторной ведется подготовка к строительству жилых домов и новых улиц: Михаила Евдокимова, Нестора Козина, Григория Левина, Анатолия Мельникова, а также дублера Павловского тракта.

Проекты предусматривают широкие дороги с тротуарами, велодорожками, парковками, освещением и автобусными остановками (маршруты № 47, 73, 65). Запланировано расширение развязки Трактовая – Власихинская и улицы Просторной до четырех полос.

Что известно о проекте?

Администрация Барнаула уже много лет рассматривает перспективу расширения улицы Звездной с выходом на проспект Космонавтов. Это позволило бы разгрузить новые районы краевой столицы от транспортного потока, а также наладить транспортную ситуацию в новых районах Барнаула.

Планировалось, что ширина дороги вместе с тротуарами и освещением составит около 100 метров. Однако участок, где должна будет проходить улица Звездная, уже распродан. "Дом.рф" совместно с Росимуществом провел торги по 20 земельным участкам, которые выкупили частные инвесторы.

На этапе обсуждения генплана проект оказался под угрозой, однако власти достигли компромисса с "Дом.рф" – владельцем около 1 тыс. га федеральных земель. Госкорпорация включила территории в оборот под застройку с условием обеспечения необходимой инфраструктуры, в том числе дорожной.

В итоге городские власти сумели отстоять проект. В декабре 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что строить дорогу на Звездной начнут уже в ближайшие годы.

В настоящее время в данной части города идет строительство большого микрорайона – всего появится около 70 многоквартирных домов. Сейчас движение там затруднено практически постоянно. Ситуация станет еще хуже из-за строительства нового района. Решить проблему могла бы дорога, которую обязательно, по мнению Томенко, построят.