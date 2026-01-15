В Барнауле построят дорогу, которая свяжет Павловский тракт с проспектом Космонавтов
Трасса пройдет по промышленной зоне рядом с ТРЦ "Арена" и "Лемана Про"
15 января 2026, 14:55, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула разместил на сайте госзакупок обновленный план‑график, предусматривающий продление улицы Звездной через Павловский тракт до проспекта Космонавтов. Как следует из документации, предстоит разработать проект будущей магистрали, включая дорогу с асфальтовым покрытием, тротуарами, фонарным освещением и сопутствующей инфраструктурой. О необходимости строить дорогу городские и краевые власти говорили уже много лет. В декабре 2025 года в ходе прямой линии строительство магистрали анонсировал в ближайшие годы и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Какой будет трасса?
Трасса пройдет по промышленной зоне будущего микрорайона рядом с ТРЦ "Арена" и "Лемана Про" (район аэропорта). Перспектива развития улицы была утверждена депутатами гордумы в обновленном генплане конца 2024 года.
Как пишет "Толк", в декабре 2025 года проект включили в график закупок на 2026 год. Это разработка проектно‑сметной документации на 20,7 млн рублей и строительство дороги на 38,3 млн рублей. Точные суммы определят после проведения конкурсных процедур.
Параллельно на участке 86 га у Павловского тракта и улицы Просторной ведется подготовка к строительству жилых домов и новых улиц: Михаила Евдокимова, Нестора Козина, Григория Левина, Анатолия Мельникова, а также дублера Павловского тракта.
Проекты предусматривают широкие дороги с тротуарами, велодорожками, парковками, освещением и автобусными остановками (маршруты № 47, 73, 65). Запланировано расширение развязки Трактовая – Власихинская и улицы Просторной до четырех полос.
Что известно о проекте?
Администрация Барнаула уже много лет рассматривает перспективу расширения улицы Звездной с выходом на проспект Космонавтов. Это позволило бы разгрузить новые районы краевой столицы от транспортного потока, а также наладить транспортную ситуацию в новых районах Барнаула.
Планировалось, что ширина дороги вместе с тротуарами и освещением составит около 100 метров. Однако участок, где должна будет проходить улица Звездная, уже распродан. "Дом.рф" совместно с Росимуществом провел торги по 20 земельным участкам, которые выкупили частные инвесторы.
На этапе обсуждения генплана проект оказался под угрозой, однако власти достигли компромисса с "Дом.рф" – владельцем около 1 тыс. га федеральных земель. Госкорпорация включила территории в оборот под застройку с условием обеспечения необходимой инфраструктуры, в том числе дорожной.
В итоге городские власти сумели отстоять проект. В декабре 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что строить дорогу на Звездной начнут уже в ближайшие годы.
В настоящее время в данной части города идет строительство большого микрорайона – всего появится около 70 многоквартирных домов. Сейчас движение там затруднено практически постоянно. Ситуация станет еще хуже из-за строительства нового района. Решить проблему могла бы дорога, которую обязательно, по мнению Томенко, построят.
15:15:43 15-01-2026
И тоннель под жд вокзалом
15:19:38 15-01-2026
Так есть же такая дорога! Называется ул. Солнечная поляна!
16:38:42 15-01-2026
Гость (15:19:38 15-01-2026) Так есть же такая дорога! Называется ул. Солнечная поляна!... Так и Попова вроде вообще от трактовой до Космонавтов
15:52:22 15-01-2026
И выходить этот супертракт будет на похоронный дом и крематорий. И как много людей, едущих на работу в центр, будут такой круг давать, разве что, кто на свалку или на похороны. Мозги города, а других вариантов нет?
16:00:38 15-01-2026
Барнаульский (15:52:22 15-01-2026) И выходить этот супертракт будет на похоронный дом и кремато... В том то и дело, что эта улица никак не решает проблему пробок и отсутствия дорог в Барнауле ведущих в центр города.
17:23:27 15-01-2026
Гость (16:00:38 15-01-2026) В том то и дело, что эта улица никак не решает проблему проб... Нужны пути с запада на восток города,а они только направление юг-север строгают. Сверхразумы. Просторную до 4-х полос не понятно как они собрались расширять,да и зачем. Павловский тракт в этом году капиталили,но новое освещение не сделали,карманы остановочные не сделали,сами остановки не поменяли,65-лет победы с Сиреневой не соединили,тротуары вдоль тракта не построили с выделенными полосами
15:58:09 15-01-2026
Улицу Звёздную неплохо бы продлить в другую сторону до улицы Ковыльной, и наконец продлить улицу Попова до улицы Ковыльной.
16:12:12 15-01-2026
.... Запланировано расширение развязки Трактовая – Власихинская и улицы Просторной до четырех полос......
покажите на карте - где такая развязка - Трактовая-Власихинская????
16:45:31 15-01-2026
Лучше бы сделали дорогу от перекрёстка ул. Матросова до ул. Новороссийская, которая выходит на Павловский тракт. А так же расширить Южный тракт в торону пос. Южный.
16:59:33 15-01-2026
Гость (16:45:31 15-01-2026) Лучше бы сделали дорогу от перекрёстка ул. Матросова до ул. ... С Матросова на Новороссийскую затратно и проблемно, а вот оживить 2-ю С-Западную и вывести её на Бабуркина и Павловский тракт, вполне возможно.
18:48:06 15-01-2026
Гость (16:45:31 15-01-2026) Лучше бы сделали дорогу от перекрёстка ул. Матросова до ул. ... Забудь про Южный тракт. Там с одной стороны практически вплотную газопровод, с другой стороны вплотную дачи.
16:52:02 15-01-2026
на самом деле городу нужна дорога соединяющая павловский тракт и южный зеиногорский тракт от Конюхов до Власихи - по ней в обход города большегрузы пойдут. И вот это реально город разгрузит
01:03:02 16-01-2026
Гость (16:52:02 15-01-2026) на самом деле городу нужна дорога соединяющая павловский тра... Куда пойдут?
12:14:52 16-01-2026
Власихинскую с Молодёжной соединить и Юрина в центр под землёй или над землей и будет вам счастье
22:25:40 05-02-2026
Надо Молодежную до Власихинский продлевать, а то так и будет Строителей/Советской армии/Павловский стоять