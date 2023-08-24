Звездный путь. Почему застройка района Барнаула срывает планы возвести новую дорогу

Проблему улицы Звездной обсудили на градостроительном совете города

24 августа 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

























Проект здания на Павловском тракте

Застройка нового района Барнаула может помешать планам городских властей продлить улицу Звездную и соединить ее с улицей Космонавтов. Дело в том, что Дом.рф совместно с Росимуществом провел торги по земельным участкам, которые изменили профиль улицы и создают серьезные проблемы для возведения важной дороги. Данную проблему обсудили на градсовете города 21 августа, когда архитекторы рассматривали проект автоцентра в данной части Барнаула.

Звездные "войны": Скрытая угроза

Администрация Барнаула уже много лет рассматривает перспективу расширения улицы Звездной с выходом на проспект Космонавтов. Это позволило бы разгрузить новые районы краевой столицы от транспортного потока, а также наладить транспортную ситуацию в новых районах Барнаула. Планировалось, что ширина дороги вместе с тротуарами и освещением составит около 100 метров. Однако участок, где должна будет проходить улица Звездная, уже распродан. Дом.рф совместно с Росимуществом провел торги по около 20 земельным участкам, которые выкупили частные инвесторы.

"Мы направили план схемы в Росимущество и ждем ответа. В любом случае мы эту перспективу видим, в генплане предложения по данной улице вносили, на рабочей группе обсуждали. Там, где можно было сделали красные линии, скорректировали профиль улиц в тех участках, которые уже были отыграны ранее. Улица Звездная там однозначно должна быть", – говорил о ситуации заместитель главы Барнаула Андрей Федоров.

Пока ситуация с нарезкой участков не решилась, собственники земли уже готовятся строить на ней объекты. Так, например, 21 августа градсовет рассматривал проект комплекса по ремонту автомобилей на Павловском тракте, 333, состоящего из двух зданий. По задумке авторов проекта, площадь здания составит около 1,3 тысяч квадратных метров. Его сделают в темно-коричневом стиле, а прилегающую территорию благоустроят.

Звездные "войны": мэрия наносит ответный удар

К качеству проекта у членов градсовета вопросов не было. Однако архитектор Сергей Боженко предложил собственнику построить здание боковой частью к Павловскому тракту. Иначе возникает угроза отсутствия места для строительства улицы Звездной. А для этого придется изымать у собственника эту территорию, а здание может помещать планам городских властей.

"Надо развивать структуру транспортную в нашем городе. Технология использования комплекса не поменяется, если развернуть один корпус, зато такой ход позволит развивать планировочную структуру Барнаула, а это важнее", - пояснил Сергей Боженко.

Заказчик проекта (он же владелец участка), присутствовавший на заседании, поинтересовался у членов градсовета на каких основаниях он должен строить автоцентр на своем участке не так, как ему хочется. Тем более технически развернуть здание к будущей улице Звездной будет сложно. При этом предприниматель заявил, что готов к диалогу, но ему непонятно зачем строить в данной части Барнаула дорогу шириной 100 метров. Если же сделать трассу более узкой, то не придется изымать его участок в пользу государства.

Заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров объяснил заказчику, что профиль улицы включает не только дорогу, но и прилегающие территории, а также линии освещения. И если будет принято решение о создании дороги по Звездной, соединяющей Павловский тракт и проспект Космонавтов, то встанет вопрос изъятия части земельных участков для муниципальных нужд. И с каждым днем стоимость участков будет возрастать.

Звездные "войны": Новая надежда

В итоге градостроительный совет не поддержал проект. Заместитель мэра Барнаула Андрей Федоров предложил провести в администрации совещание с участием заказчика. На него планируют пригласить других собственников соседних участков вдоль Павловского тракта. Власти города готовы изъять у них часть территорий, чтобы продолжить улицу Звездную.