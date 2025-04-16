В Барнауле повысили стоимость социальных похорон
Теперь на них выделяют более 10,5 тысячи рублей
16 апреля 2025, 20:32, ИА Амител
В Барнауле в 2025 году на 914,45 рубля увеличили стоимость социальных похорон – до 10 540,18 рубля. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой города Вячеславом Франком и опубликованное на сайте мэрии.
Выплата предоставляется супругам, родным, законным представителям и иным лицам, которые взяли на себя обязанность по организации похорон. Также ее выплачивают тем, кто занят захоронением так называемых невостребованных тел.
Входящие в гарантированный перечень погребальные услуги оказывают за счет бюджета. В них входит облачение тела, предоставление гроба, перевозка умершего на кладбище или в крематорий, а также захоронение.
20:51:50 16-04-2025
Богатеют безмерно.
21:36:04 16-04-2025
Прожиточный минимум 13504руб...
09:08:19 17-04-2025
..... (21:36:04 16-04-2025) Прожиточный минимум 13504руб...... Прожиточный минимум умершего.
А вы выдумщик.
23:13:16 16-04-2025
Ну , теперь дело пойдёт.
07:48:54 17-04-2025
Пенсионный фонд должен отдать родственникам на погребение пенсию умершего за три месяца это было бы справедливо. А не какие-то десять тысяч
08:18:48 17-04-2025
Очередной плевок. Теперь только в могилу умершего.