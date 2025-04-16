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В Барнауле повысили стоимость социальных похорон

Теперь на них выделяют более 10,5 тысячи рублей

16 апреля 2025, 20:32, ИА Амител

Гроб / Фото: unsplash.com / Ivo Santos
Гроб / Фото: unsplash.com / Ivo Santos

В Барнауле в 2025 году на 914,45 рубля увеличили стоимость социальных похорон – до 10 540,18 рубля. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой города Вячеславом Франком и опубликованное на сайте мэрии.

Выплата предоставляется супругам, родным, законным представителям и иным лицам, которые взяли на себя обязанность по организации похорон. Также ее выплачивают тем, кто занят захоронением так называемых невостребованных тел.

Входящие в гарантированный перечень погребальные услуги оказывают за счет бюджета. В них входит облачение тела, предоставление гроба, перевозка умершего на кладбище или в крематорий, а также захоронение.

Барнаул

Комментарии 6

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Musik

20:51:50 16-04-2025

Богатеют безмерно.

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.....

21:36:04 16-04-2025

Прожиточный минимум 13504руб...

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Musik

09:08:19 17-04-2025

..... (21:36:04 16-04-2025) Прожиточный минимум 13504руб...... Прожиточный минимум умершего.
А вы выдумщик.

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Жора

23:13:16 16-04-2025

Ну , теперь дело пойдёт.

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Гость

07:48:54 17-04-2025

Пенсионный фонд должен отдать родственникам на погребение пенсию умершего за три месяца это было бы справедливо. А не какие-то десять тысяч

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Гость

08:18:48 17-04-2025

Очередной плевок. Теперь только в могилу умершего.

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