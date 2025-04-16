В Барнауле повысили стоимость социальных похорон

Теперь на них выделяют более 10,5 тысячи рублей

16 апреля 2025, 20:32, ИА Амител

Гроб / Фото: unsplash.com / Ivo Santos

В Барнауле в 2025 году на 914,45 рубля увеличили стоимость социальных похорон – до 10 540,18 рубля. Об этом свидетельствует постановление, подписанное главой города Вячеславом Франком и опубликованное на сайте мэрии.

Выплата предоставляется супругам, родным, законным представителям и иным лицам, которые взяли на себя обязанность по организации похорон. Также ее выплачивают тем, кто занят захоронением так называемых невостребованных тел.

Входящие в гарантированный перечень погребальные услуги оказывают за счет бюджета. В них входит облачение тела, предоставление гроба, перевозка умершего на кладбище или в крематорий, а также захоронение.