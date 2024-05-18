В Барнауле призвали дух Иосифа Сталина

А также Наполеона и Сократа

18 мая 2024, 17:20, ИА Амител

Спиритический сеанс по призыву духа Сталина / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В барнаульском "Сталин-центре" 18 мая состоялся спиритический сеанс по призыву духа Иосифа Сталина, сообщил корреспондент amic.ru, посетивший мероприятие.

По его словам, в первую очередь здесь вызвали дух Наполеона. Люди задавали ему вопросы и, например, журналистке ТАСС Антонине Каршиной он сказал, что у нее будет муж по имени Сергей М. Следом вызывали дух Сократа. А затем в дверь постучали сотрудники НКВД и зашли в зал с настоящим Сталиным.

Затем спиритический сеанс продолжился. На нем присутствовал Воланд, а также попытались связаться с ныне покойным Владимиром Жириновским. Горожанка хотела узнать, хорошо ли ему сейчас на небесах, но в ответ лишь получила ответ от аппаратуры, что "устройство подключено".

В конце мероприятия ведущий сообщил, что это на самом деле был не реальный спиритический сеанс, а его реконструкция времен 1930-х годов. За его основу взяли рассказ Михаила Булгакова "Спиритический сеанс" и 12-ю главу романа "Мастер и Маргарита", чтобы показать, "как выдуманные персонажи Булгакова взаимодействуют друг с другом в реальном историческом контексте".