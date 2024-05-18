В Барнауле призвали дух Иосифа Сталина
А также Наполеона и Сократа
18 мая 2024, 17:20, ИА Амител
В барнаульском "Сталин-центре" 18 мая состоялся спиритический сеанс по призыву духа Иосифа Сталина, сообщил корреспондент amic.ru, посетивший мероприятие.
По его словам, в первую очередь здесь вызвали дух Наполеона. Люди задавали ему вопросы и, например, журналистке ТАСС Антонине Каршиной он сказал, что у нее будет муж по имени Сергей М. Следом вызывали дух Сократа. А затем в дверь постучали сотрудники НКВД и зашли в зал с настоящим Сталиным.
Затем спиритический сеанс продолжился. На нем присутствовал Воланд, а также попытались связаться с ныне покойным Владимиром Жириновским. Горожанка хотела узнать, хорошо ли ему сейчас на небесах, но в ответ лишь получила ответ от аппаратуры, что "устройство подключено".
В конце мероприятия ведущий сообщил, что это на самом деле был не реальный спиритический сеанс, а его реконструкция времен 1930-х годов. За его основу взяли рассказ Михаила Булгакова "Спиритический сеанс" и 12-ю главу романа "Мастер и Маргарита", чтобы показать, "как выдуманные персонажи Булгакова взаимодействуют друг с другом в реальном историческом контексте".
"Кто-то мог предположить, что на данном сеансе мы вызывали дух Сталина, но это не так. Действия происходят с 22 по 23 января 1928 года, когда товарищ Сталин посетил Алтайский край и провел ряд совещаний в Барнауле, Рубцовске и Славгороде по теме хлебозаготовок. Тогда были определены две аграрные зоны – Алейская и Рубцовская. После этого визита Алтайский край стал одним из важнейших аграрных регионов страны", – заключил ведущий.
18:12:29 18-05-2024
Жизнь сильно пресная, что решили дух Сталина вызвать?
21:57:57 18-05-2024
Гость (18:12:29 18-05-2024) Жизнь сильно пресная, что решили дух Сталина вызвать?... Так вы текст читайте, никто дух Сталина не вызывал, это заголовок ошибочный
08:03:16 19-05-2024
Уэнсдэй сильно сдала