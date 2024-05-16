На призыв духа Сталина в Барнауле хочет попасть очень много зрителей
Спектакль проведут для расширенного числа гостей
16 мая 2024, 09:48, ИА Амител
Алтайские коммунисты рассказали о том, что на спектакль – "спиритический сеанс" по призыву духа Сталина хочет попасть очень много людей. Количество желающих намного превышает вместимость "Сталин-центра".
"Учитывая этот фактор, совет "Сталин-центра" принял решение провести один расширенный показ спектакля во время "Музейной ночи" с измененными декорациями и ограниченной группой гостей в количестве до 60 человек, выбранных случайным образом из общего списка", – сказали в сообщении.
В остальное время центр будет открыт для свободного посещения.
Ранее журналистка Ксения Собчак ответила на предложение руководителя алтайского отделения партии "Коммунисты России" посетить "Сталин-центр" в Барнауле.
10:13:30 16-05-2024
Ох и припеукт вас рогатинами, припекут! (с)
10:14:36 16-05-2024
Совсем комуняки оскотинились и осатонились.
10:27:18 16-05-2024
Гость (10:14:36 16-05-2024) Совсем комуняки оскотинились и осатонились.... Гость, ты прав, коммуняки, под предводительством Сатаны, он же ангел Света удумали построить Коммунизм на подобие Божьего Рая, но когда дошли до Социализма с человеческим лицом, то все рухнуло. Оказалось, чтобы построить задуманное, нужна была Совесть, а вот этого у верхушки не хватило - ринулись в дикий капитализм....
11:47:04 16-05-2024
Гость (10:14:36 16-05-2024) Совсем комуняки оскотинились и осатонились.... Время подойдёт и буржуев будут в пузо штыком тыкать.А те начнут визжать как поросята
10:21:05 16-05-2024
Организаторы молодцы. И Киркорова пригласили зайти в те двери, и Ксюша высказалась. Это вам не Ельцин центр))
10:26:45 16-05-2024
Гость (10:21:05 16-05-2024) Организаторы молодцы. И Киркорова пригласили зайти в те двер... Ну, то есть коммунисты вдруг заделались шоуменами? Скоро шутки про сиськи-письки будут...
12:14:48 16-05-2024
Гость (10:26:45 16-05-2024) Ну, то есть коммунисты вдруг заделались шоуменами? Скоро шут... Так все эти коммунисты только по названию-что КПРФ, что коммунисты России.
10:40:58 16-05-2024
Что-то мне подсказывает,что Иосиф Виссарионович придёт не один,а с Лаврентием Павловичем.То то так секатится непарнокопытная, да и прочая нечисть.
13:27:52 16-05-2024
Жаба - гадюкинг.
13:28:59 16-05-2024
М-да, хороши "коммунисты". Какие-то призывы духа и прочие конкурсы. Материализмом так и плещет во все стороны. Настоящие коммунисты наверно в гробу бы вертелись от таких "приколов", если бы могли...
14:05:14 16-05-2024
Не надо путать "Коммунисты России" и КПРф. "Коммунисты России" ближе к ЛГБТ, чем к коммунистам.