На призыв духа Сталина в Барнауле хочет попасть очень много зрителей

Спектакль проведут для расширенного числа гостей

16 мая 2024, 09:48, ИА Амител

Бюст Сталина / Фото: t.me/StalinRussia

Алтайские коммунисты рассказали о том, что на спектакль – "спиритический сеанс" по призыву духа Сталина хочет попасть очень много людей. Количество желающих намного превышает вместимость "Сталин-центра".

"Учитывая этот фактор, совет "Сталин-центра" принял решение провести один расширенный показ спектакля во время "Музейной ночи" с измененными декорациями и ограниченной группой гостей в количестве до 60 человек, выбранных случайным образом из общего списка", – сказали в сообщении.

В остальное время центр будет открыт для свободного посещения.

Ранее журналистка Ксения Собчак ответила на предложение руководителя алтайского отделения партии "Коммунисты России" посетить "Сталин-центр" в Барнауле.